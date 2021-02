Oud-burgemeester Enschede Jan Mans (80) overleden

PvdA-politicus Jan Mans, burgemeester van Enschede toen daar in 2000 de vuurwerkramp plaatsvond, is donderdagavond overleden. Mans was ernstig ziek en overleed in zijn woonplaats Meerssen, meldt de Limburgse omroep L1.

Mans, die al op zijn dertiende wist dat hij burgemeester wilde worden, begon het prominente gedeelte van zijn politieke carrière als wethouder in Breda. In 1982 - hij was begin veertig - werd hij voor het eerst burgervader, in het Limburgse dorp Meerssen. Via Kerkrade belandde hij vervolgens in 1994 in Enschede.

Daar vergaarde hij landelijke bekendheid toen op 13 mei 2000 vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks ontplofte, waarbij 23 mensen omkwamen en er bijna duizend gewonden vielen. Tot die tijd was hij redelijk impopulair in de Twentse stad (in een enquête zei 80 procent niet op Mans te stemmen in geval van een gekozen burgemeester), maar door zijn kordate televisieoptredens en goede omgang met nabestaanden veranderde dit. Volgens een opiniepeiling over de verlenging van zijn ambtstermijn in 2001 vond bijna 77 procent dat Mans burgemeester moest blijven. Hoewel een onafhankelijke commissie oordeelde dat het lokale bestuur onvoldoende had gedaan om de ramp te voorkomen, mocht hij aanblijven.

Mans ontpopte zich vervolgens tot een crisismanager pur sang. Na zijn terugtreden als burgervader van Enschede in 2005 trad hij tot ver na zijn pensioengerechtigde leeftijd een paar keer op als waarnemend burgemeester, in onder meer Zaanstad, Gouda en Maastricht.

