Opnieuw getuigenis over verkrachtingen in kampen in China

Opnieuw is een getuigenis naar buiten gekomen over systematische verkrachting door bewakers in een van de kampen in de West-Chinese regio Xinjiang. De Amerikaanse nieuwszender CNN sprak met Qelbinur Sidik, een lid van de Oezbeekse minderheid in China. Zij gaf in 2017 drie maanden verplicht Chinees aan gedetineerden, en hoorde toen van een agente over de verkrachtingen.

Sidik vertelt hoe ze op de eerste dag van haar werk zag hoe een Oeigoerse vrouw levenloos op een stretcher naar buiten werd gedragen door twee militairen. Later vertelde de agente haar dat de vrouw was overleden aan hevige bloedingen, zonder uit te leggen waardoor die bloedingen waren ontstaan.

Sidik vertelt over de eerste ontmoeting met de mannen en vrouwen die zij lesgaf: ,,Ze kwamen binnen met geboeide handen en voeten”, aldus Sidik, die hoorde hoe haar nieuwe leerlingen huilden toen ze met haar rug naar het schoolbord gekeerd stond. ,,Ik zag hoe hun tranen op hun baarden vielen, en hoe de vrouwelijke gevangenen hardop huilden.”

Jonge gevangenen kwamen fit en gezond binnen, maar raakten tijdens hun detentie al snel ziek en verzwakt. In een kelderlokaal waar ze lesgaf kon Sidik mensen horen schreeuwen. Een mannelijke agent zou haar verteld hebben dat gevangenen daar gemarteld werden.

Heropvoedingskampen

De Britse nieuwszender BBC kwam eerder deze maand al met verhalen over systematische verkrachting in de detentiekampen. China ontkent die praktijken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geen sprake van detentiekampen, maar alleen van heropvoedingscentra waar minderheden een vak kunnen leren en waar ze worden gederadicaliseerd. Ook zouden de geïnterviewden in eerdere verslagen in een aantal gevallen acteurs zijn, en werktuigen in handen van anti-Chinese krachten die China onderuit willen halen door middel van hun berichtgeving over Xinjiang.

BBC

BBC World News is onlangs verboden in China, onder meer met verwijzing naar de verslaggeving over Xinjiang. De VS merkten de Chinese behandeling van Oeigoeren in Xinjiang in de laatste dagen van de regering-Trump aan als genocide , maar die benaming is omstreden.