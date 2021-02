Ongekend slecht jaar voor Schiphol

Daags na de negatieve cijfers van Air France-KLM meldde de Royal Schiphol Group, tevens eigenaar van drie regionale vliegvelden in Nederland en aandeelhouder in enkele buitenlandse vliegvelden, een verlies van 563 miljoen euro. In 2019 haalde de Schiphol Group nog een winst van 355 miljoen.

De omzet daalde in 2020 ruim 57 procent naar 688 miljoen euro. Dat kwam met name door een sterke daling van de havengelden, de vergoeding die luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van het vliegveld. Ook de inkomsten uit de detailhandel en het vastgoed namen sterk af.

Vakantieluchthaven

Het aantal vliegbewegingen (landen of stijgen) was vorig jaar op Schiphol 227.304. De luchthaven heeft een maximum aantal bewegingen van 500.000. Dat is deze week officieel bevestigd in het zogenoemde Luchthavenverkeerbesluit (LVB) dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde. In het LVB staat onder meer dat het aantal nachtvluchten op Schiphol wordt verlaagd, van 32.000 naar 29.000.

Ook voor de vliegvelden in Eindhoven, Rotterdam/Den Haag en Lelystad – alle eigendom van Schiphol – publiceerde het ministerie een LVB. Daarin staat onder meer dat op Lelystad 10.000 vliegbewegingen mogen worden uitgevoerd. Vanaf 25.000 zou Lelystad pas rendabel zijn. Lelystad gebruikt een deel van de ‘stikstofruimte’ van Schiphol. Of de ‘vakantieluchthaven’, overloop voor Schiphol, echt in november 2021 opengaat is aan een nieuw kabinet.

Het totaal aantal passagiers op Schiphol was vorig jaar 20,9 miljoen. Dat is minder dan een derde van 2019. Directeur Dick Benschop van Schiphol verwacht in 2021 tussen 27 en 37 miljoen passagiers te verwelkomen. „We rekenen op een herstel vanaf de zomer, maar dat hangt vooral af van het beleid rond vaccinaties en testen.” Tussen 2023 en 2025 verwacht Benschop weer te zitten op het niveau van voor de coronacrisis.

Extra geld

De Schiphol Group – voor 70 procent in handen van het Rijk en voor 20 procent van Amsterdam – heeft vorig jaar voor ruim 2,2 miljard euro vers kapitaal aangetrokken, waarvan 1.950 miljoen euro aan obligaties. Samen met een andere kredietlijn heeft Schiphol naar eigen zeggen „ruimschoots toegang tot liquiditeit om de negatieve gevolgen van de Covid-19-pandemie voor het gehele bedrijf op te vangen”. De groep heeft 112 miljoen euro ontvangen via de NOW-regelingen.

Het bedrijf heeft het afgelopen jaar fors bezuinigd op personeelskosten. Het aantal arbeidsplaatsen daalt van 3.300 (begin 2020) tot 2.400 (maart 2021).

Lees ook: Moordende concurrentie op Schiphol, personeel is bezorgd om ‘race naar beneden’

Schiphol kwam vorige week in het nieuws met de slechte, onzekere arbeidsvoorwaarden van het personeel van dienstverlenende bedrijven op de luchthaven. Beveiligers, schoonmakers en grondmedewerkers klagen dat het groeiende aantal dienstverleners leidt tot een moordende concurrentie. Schiphol-topman Benschop zei vrijdag dat hij weinig kan doen tegen nog meer nieuwe bedrijven die willen werken op Schiphol. Wel zei hij dat Schiphol een „stimulerende rol” heeft om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Hij wees op de verschillende cao’s die nu in diverse sectoren worden afgesloten.