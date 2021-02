Neutraal feliciteren bestaat niet

Toen de actiegroep Viruswaarheid (voorheen ‘Viruswaanzin’) afgelopen dinsdag gelijk kreeg van de Haagse voorzieningenrechter dat de avondklok moest worden afgeschaft, gebeurde er iets opmerkelijks. De politiekorpsen van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam feliciteerden voorman Willem Engel hiermee.

Overigens, even tussendoor, het valt op dat het woord ‘avondklok’ in veel publicaties wordt afgewisseld door de term ‘spertijd’. Maar dat is geen synoniem. Het woord is aan het Duits ontleend en verwijst naar de Sperrzeit tijdens de Duitse bezetting. Ook iets met een klok, maar nét anders.

Felicitaties dus van de politie voor de aanvoerder of inspirator van de horden die regelmatig dezelfde politie onthalen op bakstenen en brandstichting. Even voor de zekerheid: het online etymologisch woordenboek van de Universiteit van Amsterdam meldt over ‘feliciteren’ dat het ontleend is aan het Frans (féliciter), wat in de late Middeleeuwen betekende ‘gelukkig maken’. Het heeft allemaal te maken met het Latijnse felicitas wat staat voor ‘geluk, vruchtbaarheid en succes’. In het Fries komt het voor als filesetearje, fylsetearje. Een felicitatie betekent volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal: ‘gelukwensch’.

Aan de reactie van Engel op de uitspraak van de rechter was te zien dat hij die wens niet echt nodig had: hij was al dolgelukkig.

Demonstratie op het Museumplein, karatetrap voor de politie. Foto ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Nog opmerkelijker werd het toen de politie aan etymologie ging doen. Een woordvoerder van het Rotterdams politiekorps meldde volgens het ANP dat de felicitatie niks zegt over hun standpunt over de avondklok. „Het gaat om een neutrale felicitatie, waarbij we niet zeggen dat we het met hem eens zijn of blij voor hem zijn.”

Dat lijkt gelet op de betekenis van het woord ‘felicitatie’ of ‘gelukwens’ niet goed mogelijk: een felicitatie is juist bedoeld om niet neutraal te zijn. Een neutrale gelukwens zou zijn iets in de trant van ‘nou, leuk voor je’. Maar de woordvoerder zakte nog dieper weg in zijn eigen semantische moeras: de felicitatie ging „over het succes van zijn handelen, niet over wat hij bereikt heeft”. Het was bovendien „heel normaal om vanuit het contact met Engel een felicitatie over te brengen”.

Dat besloten de korpsen gezamenlijk maar zij wezen apart mensen aan om de felicitaties over te brengen. De gelukwensen aan de nationale stokebrand waren de politie dus niet in een opwelling ontsnapt.

De korpsleiding van de Nationale Politie probeerde onmiddellijk het binnenbrandje te blussen door te laten weten: „Er is nog steeds sprake van een gezondheidscrisis en wij blijven ons inzetten om verspreiding van het virus tegen te gaan.”