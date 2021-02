Myanmarese betoger bezweken aan haar verwondingen

De 20-jarige Myanmarese demonstrant Mya Thwate Thwate Khaing is vrijdag overleden aan haar verwondingen. Ze is de eerste en vooralsnog enige demonstrant die om het leven gekomen is tijdens de protesten tegen de militaire staatsgreep in Myanmar. De vrouw werd op 9 februari door een kogel in haar hoofd getroffen toen de politie een menigte uiteendreef. Ze lag sindsdien aan de beademing. Die is vrijdag uitgeschakeld, liet haar broer weten aan persbureau Reuters.

Honderdduizenden betogers gaan in Myanmar al twee weken de straat op om te protesteren tegen de staatsgreep. De demonstraties verlopen over het algemeen vreedzaam. Toch grijpt de politie geregeld met geweld in. Er zijn onder meer wapenstokken, katapulten en rubberkogels ingezet. Mya Thwate Thwate Khaing werd volgens haar artsen getroffen toen er met scherp werd geschoten. Wie de kogel heeft afgevuurd is onduidelijk. Overigens stelt de krijgsmacht in het land dat bij de demonstraties ook een politieman om het leven is gekomen.

Ook vrijdag wordt in Myanmar weer gedemonstreerd. Bij de protesten in de plaats Myitkyina zijn volgens een mensenrechtenactivist vijftig mensen opgepakt, meldt Reuters. Betogers in de grootste stad Yangon betuigden hun steun aan de omgekomen Mya Thwate Thwate Khaing. „Ik ben trots op haar en ik zal de straat op blijven gaan tot we haar doelen bereikt hebben”, zei de 24-jarige demonstrant Nay Lin Htet tegen Reuters. Betogers veroordelen de staatsgreep door het leger en betuigen hun steun aan de democratische regering van Aung San Suu Kyi.

De krijgsmacht in Myanmar greep op 1 februari de macht omdat er gefraudeerd zou zijn bij de verkiezingen in november. Het bewijs daarvoor is niet geleverd. De democratisch verkozen leider van het land Aung San Suu Kyi staat onder huisarrest omdat ze de rampenwetgeving overtreden zou hebben. De betogers eisen onder meer haar vrijlating. De protesten gaan deze vrijdag hun derde week in.