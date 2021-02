Miljoenen Texanen verstoken van schoon drinkwater door vrieskou

Miljoenen Texanen zijn door de winterse omstandigheden in de Amerikaanse staat verstoken van drinkwater. Leidingen van waterzuiveringsinstallaties zijn kapot gevroren en daardoor is een tekort aan schoon kraanwater ontstaan. De lokale autoriteiten in Texas hebben de zeven miljoen inwoners van de staat volgens persbureau Reuters geadviseerd om het water te koken voordat ze het drinken. Sommige Texanen hebben niet genoeg water om te drinken of zichzelf te wassen. Anderen kampen door de kapotte leidingen juist met overstromingen.

Vorig weekeinde werd Texas geteisterd met een winterstorm waardoor de elektriciteit uit is gevallen en veel Texanen door voedseltekorten afhankelijk zijn van noodhulp. Veel huizen in Texas zijn slecht geïsoleerd en met een werkende verwarming al moeilijk warm te stoken. Inwoners zochten elkaar op in „opwarmcentra” in basisscholen of bezochten familieleden of kennissen ondanks het coronavirus. Buiten ontstonden lange rijen voor de tankstations en supermarkten om brandstof en boodschappen in te slaan.

De Republikeinse senator Ted Cruz riep woensdag de woede over zichzelf af door naar het warme Mexico te vliegen. „Terwijl mensen in Texas letterlijk doodvriezen, is Cruz op dit moment in Cancun”, sneerde voormalig congreslid Beto O’Rourke tegen Amerikaanse media. Cruz keerde in allerijl terug en bood donderdag zijn excuses aan voor de reis, die hij een „vergissing” noemde.