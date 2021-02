Meer dynamiek en wrijving bij Shai Maestro

Jazz Shai Maestro Human ●●●●●

Als dromendief ving de Israëlische jazzpianist Shai Maestro voor zijn debuut bij het superieure jazzlabel ECM zijn ideeën. Op The Dream Thief (2018) bouwde hij zijn composities met trio sensitief op – van kalm, fragiel met lucht tussen de noten tot plots uit de toppen van zijn kunnen.

Voor de net voor de pandemie opgenomen opvolger Human heeft hij zijn trio (drummer Ofri Nehemya en bassist Jorge Roeder) uitgebreid met trompettist Philip Dizack. Dat geeft de band meer body: meer kleuren om mee te werken, meer dynamiek - zoals hoe bas en trompet samen lopen in ‘Mystery and Illusions’ – en verdiepte lyriek. In ‘The Thief’s Dream’ slaat Maestro de titelsong van zijn vorige plaat flink stuk. Was complexe ritmiek eerst leidend, nu drijven piano en trompet de melodie op met een totaal nieuw verhaal. Meer wrijving is meer spannend. Al kan de pianist ook nog meditatief zoeken naar het ‘zijn’ in de noten; zijn boeddhistische blik is nooit ver.