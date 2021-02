Medvedev ten koste van Tsitsipas naar finale Australian Open

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich vrijdag ten koste van de Griek Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van de Australian Open. Het werd 6-4, 6-2, 7-5 voor de nummer vier van de wereld. Het was Medvedevs twintigste zege op rij. Zondag speelt hij de finale tegen titelhouder Novak Djokovic.

Met de overwinning op Tsitsipas zet Medvedev zijn overwinningsreeks door. Niet alleen won hij de afgelopen negentien wedstrijden, ook was de wedstrijd van vrijdag de vijfde op de Australian Open waarin hij geen setverlies leed. Alleen in de derde ronde verloor hij tegen Filip Krajinovic, die Robin Haase eerder versloeg, twee sets.

De Rus neemt het zondag in de eindstrijd op tegen de Serviër Djokovic, die donderdag de Rus Aslan Karatsev kansloos liet. Djokovic heeft het toernooi al acht keer gewonnen.

De 25-jarige Medvedev wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. In 2019 stond hij in de finale van de US Open, maar verloor hij in vijf sets van Rafael Nadal. Volgende maand is Medvedev ook aanwezig op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. (ANP)