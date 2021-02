Laat Biden zijn tanden zien?

Een beetje nerveus proberen veel leiders in het Midden-Oosten op te snuiven wat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden voor hun regio betekent - en meer in het bijzonder voor henzelf. Soms gebeurt dat door een grotere of kleinere provocatie, zoals een raketbeschieting door een pro-Iraanse militie op Amerikaanse militairen in Irak of het oppakken van dissidenten met een band met de VS in Egypte. Laat de nieuwe president het passeren of durft hij terug te slaan? Met argusogen volgt iedereen hoe Biden reageert.

Andere regimes, zoals in Saoedi-Arabië, proberen te redden wat er te redden valt van hun relatie met de VS na een zeer innige band met ex-president Donald Trump. Ook de Israëlische premier Netanyahu behoorde tot die Trump-fans. Wat betekent de machtswisseling in de VS voor belangrijke spelers in het Midden-Oosten?

Saoedi-Arabië

Voor de omstreden kroonprins Mohammed bin Salman, die dik was met Trump en diens schoonzoon en Midden-Oosten-gezant Jared Kushner, had Biden pijnlijk nieuws. Via zijn woordvoerder liet de president deze week nadrukkelijk weten dat hij bij voorkeur communiceert met koning Salman. Dus liever niet met MbS, ook al bestuurde die de laatste jaren het land feitelijk. Zijn inmiddels 85-jarige vader is daarvoor fysiek te zwak. Washington wil de relatie met de Saoediërs „herijken”, zei woordvoerder Jen Psaki.

Het Witte Huis zou volgende week ook het CIA-rapport openbaar willen maken waarin MbS naar verluidt wordt aangewezen als opdrachtgever van de moord op de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi in 2018. Kortom, MbS is in Bidens ogen besmet, en een symbolische concessie als de vrijlating van de vrouwenrechtenactivist Loujain al-Hathloul vorige week kan dat niet uitwissen. Ook staken de VS hun steun voor offensieve acties van Saoedi-Arabië in de oorlog in Jemen. Maar de Saoediërs weten dat ook Biden Saoedi-Arabië niet geheel laat vallen. Daarvoor is het een te belangrijke bondgenoot. Het kan ook blijven rekenen op Amerikaanse steun tegen Iran.

Iran

Het Iraanse regime, dat een zeer gespannen relatie met de regering-Trump had, bewandelt een andere weg. De Iraniërs zetten Biden juist onder druk om zo snel mogelijk weer toe te treden tot het internationale nucleaire akkoord van 2015 en de economische sancties op te heffen. Trump kondigde in 2018 het vertrek van de VS uit dag verdrag aan. Komende dinsdag al dreigt Iran een volgende stap te zetten in de richting van meer verrijkt uranium en minder toezicht van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA), zoals het land dat inmiddels al een paar jaar stapsgewijs doet, in de hoop de VS terug te krijgen bij het verdrag en van de sancties af te raken. Biden heeft gezegd opnieuw partij bij het verdrag te willen worden maar eist dat Iran zich eerst weer geheel aan het verdrag houdt.

Intussen heeft een pro-Iraanse militie maandag een Amerikaanse militaire basis op het vliegveld van Erbil in Noord-Irak met raketten bestookt, waarbij een (niet-Amerikaanse) dode en zes gewonden vielen. De VS zeiden de schuldigen te zullen straffen, maar tot dusverre is een tegenactie uitgebleven. „Dit is een test van de nieuwe regering-Biden om te zien waarmee ze weg kunnen komen”, zei analist Michael Knights van The Washington Institute for Near East Policy over de actie van de militie tegen The New York Times. Lastig te beoordelen voor Biden is hierbij of de militie met medeweten van de Iraanse regering aanviel of op eigen houtje, juist om toenadering tussen Iran en de VS te saboteren.

Egypte

Ook generaal Sisi, de Egyptische leider die een zeer repressief regime voert, plaatste Biden deze week al voor een dilemma. Juist deze week keurde de Amerikaanse regering een nieuwe wapenleverantie goed voor raketten voor de Egyptische marine, ter waarde van 197 miljoen dollar. Pijnlijk voor Washington was echter dat pal daarvoor twee neven van de Egyptische oppositie-activist Mohamed Soltan werden opgepakt. Een derde moest zich melden bij de politie. Het kwam Biden, die had beloofd meer nadruk op mensenrechten te leggen dan Trump, in eigen land direct op kritiek te staan dat hij zijn beloftes niet nakwam. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei de zaak te onderzoeken.

Israël

De Israëlische premier Netanyahu, die pas vorige maand een foto bij zijn Twitteraccount weghaalde waarop hij broederlijk naast Trump in het Witte Huis zat, moest bijna een maand op een eerste telefoontje van president Biden wachten. Zonder twijfel een signaal van de nieuwe president. Woensdag was het eindelijk zo ver en hadden beide leiders „een goed gesprek”, aldus Biden. Hoewel Biden Netanyahu zeker niet zo onvoorwaardelijk zal steunen als Trump, draait hij de verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem niet terug en blijven beide landen nauw met elkaar samenwerken. Wel kan eventuele hertoetreding tot het nucleaire akkoord met Iran hun relatie belasten. Maar ook Israëls veiligheid houdt Biden in het oog. Juist donderdag kondigde Israël aan dat het samen met de VS een nieuw antiraketschild zal ontwikkelen, dat duidelijk is bedoeld tegen eventuele Iraanse raketten.