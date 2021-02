Hoogste Britse rechter: Uber-chauffeurs zijn geen zelfstandigen

Uberchauffeurs zijn voor de wet in het Verenigd Koninkrijk geen zelfstandigen, maar medewerkers van het bedrijf. Dat heeft de hoogste rechter van de staat vrijdag bepaald. De uitspraak betekent dat de chauffeurs onder meer recht hebben op minimumloon en betaald verlof. De uitspraak heeft gevolgen voor Uber en de tienduizenden chauffeurs die in het land voor de dienst rijden, maar mogelijk ook voor miljoenen anderen die onder vergelijkbare voorwaarden voor andere bedrijven werken.

In de Britse wet staat dat mensen een medewerker van een bedrijf zijn als ze werk verrichten voor een klant met wie ze zelf geen zaken doen. Daar is in het geval van Uber sprake van, stelde het hof vast. De chauffeurs rijden passagiers rond die een rit geboekt hebben via de app van de chauffeursdienst. Uber stelt slechts een platform te zijn dat technologie aanbiedt waarmee gebruikers een chauffeur kunnen vinden, en zegt dat het zo ook in de voorwaarden staat. Dat doet er volgens het hof weinig toe. Uber heeft grote invloed op de ritten die chauffeurs kunnen rijden en de wet is er om hen te beschermen, zo stelt het.

Uber is een Amerikaans bedrijf, maar de technologie is in handen van een Nederlandse BV. Volgens persbureau Reuters rijden er in het Verenigd Koninkrijk naar schatting zo’n 60.000 chauffeurs voor de dienst, van wie driekwart in Londen. Deze rechtszaak is door 25 chauffeurs aangespannen. De rechter moet nog uitzoeken of zij recht hebben op geld van het bedrijf. Dat kan naar schatting nog maanden in beslag nemen. Met in totaal tienduizenden medewerkers in het VK, kan het oordeel van het hooggerechtshof het bedrijf veel geld kosten.