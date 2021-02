Het grote geld maakt de oversteek naar Amsterdam

Het is een opmerkelijke nieuwe aspirant-debutant op de Amsterdamse beurs: Bernard Arnault, de rijkste man van Frankrijk en oprichter van het bedrijf achter Louis Vuitton, Dior en Moët & Chandon. Zijn luxe-imperium, LVMH, is al decennia genoteerd aan de beurs van Parijs, maar Arnault wil nu een nieuw bedrijf naar de beurs brengen, meldde de Financial Times deze week. Hij is het nog aan het optuigen, maar de bestemming is Beursplein 5. De naam van de beurskandidaat: Pegasus.

Anders dan LVMH is Pegasus geen ‘gewoon’ bedrijf, maar een zogeheten SPAC. Dat is een investeringsvehikel, bedoeld om geld mee op te halen bij beleggers en daarvan vervolgens een bestaand bedrijf te kopen. Arnault trekt op met een paar andere zakenmannen. Het plan is om via Pegasus een Europees bedrijf over te nemen in de financiële hoek.

De locatie van de beursgang lijkt willekeurig. Een link met Nederland is er niet. Wat moeten deze mannen aan het Amsterdamse Rokin? Maar hun keuze is een illustratie van een opvallende trend: veel groot geld beweegt zich nu naar de Nederlandse hoofdstad.

In de maand januari vond in Amsterdam voor het eerst meer beurshandel plaats dan in de Londense City – traditioneel de finance-hoofdstad van Europa. Per dag werd gemiddeld voor 9,2 miljard euro aan aandelen verhandeld bij Euronext Amsterdam en de Amsterdamse vestigingen van handelsbeurzen Cboe en Turquoise, meldde de FT vorige week. Dat bedrag was vier keer zo hoog als in december. Het handelsvolume in Londen viel juist scherp terug, naar 8,6 miljard euro. Het is een direct gevolg van de Brexit. Europese aandelen mogen, sinds het aflopen van de Brexit-overgangstermijn op 1 januari, niet meer in Londen worden verhandeld.

„Dit is echt een major shift”, zegt AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom, verantwoordelijk voor het toezicht op de kapitaalmarkten, tegen NRC. „We hadden het zien aankomen, maar toch zit iedereen te kijken van: wow.” Inmiddels, zegt de AFM, verloopt zo’n 30 procent van de aandelenhandel in de EU via Amsterdam. De afgelopen jaren was dat 5 à 10 procent.

Intussen is een reeks beursgangen in de maak in Amsterdam. Van Nederlandse bedrijven, zoals webwinkel CoolBlue, maar ook van buitenlandse ondernemingen die in principe niks met Nederland hebben. Behalve de Franse SPAC is ook de komst van de Universal Music Group aangekondigd, het muzieklabel van sterren als Lady Gaga. Het bedrijf is onderdeel van het Franse mediaconcern Vivendi.

Dit jaar hebben al twee Amsterdamse beursgangen plaatsgevonden, waaronder die van het Poolse InPost. In Nederland is deze aanbieder van kluisjes om pakketjes op te halen onbekend, maar het is een groot bedrijf met 8.000 werknemers. De beursgang was een klinkend succes. En er komt nog meer aan, zegt René van Vlerken, hoofd noteringen bij Euronext Amsterdam. „Ik weet van een handvol bedrijven, zowel Nederlandse als buitenlandse, dat ze concrete plannen hebben om in Amsterdam naar de beurs te gaan.” Van Vlerken ziet een zelfde hoeveelheid nieuwe noteringen van SPAC’s aankomen. Die plannen moeten nog wel allemaal worden uitgevoerd, maar het is in elk geval veelbelovend. In heel 2020 zijn er maar vijf beursgangen geweest.

Waarom die opmars van Amsterdam als Europees financieel centrum? En wat levert het Nederland op?

Bye bye Londen

Zonder de Brexit was de grote verschuiving van de aandelenhandel naar Amsterdam er niet geweest, zegt AFM-bestuurder Van Beusekom. „Dan was dat allemaal rustig in Londen gebleven.”

Omdat de Britten kozen voor een harde Brexit – ze verlieten de Europese interne markt – verloren financiële bedrijven in de Londense City hun ‘paspoort’ om in de EU te opereren. De EU zou alsnog markttoegang kunnen bieden aan de Britten, door de Britse toezichthouder ‘equivalente’ status te verlenen. Maar Brussel weigert dit vooralsnog, omdat het vreest dat de Britten de financiële sector gaan dereguleren.

Twee grote handelsbeurzen uit de City, het Amerikaanse Cboe en het Britse Turquoise (onderdeel van de London Stock Exchange), zagen de bui al hangen en openden de afgelopen tijd kantoren in Amsterdam, als ‘hub’ binnen de Europese Unie. Dat deden ook de drie grootste platforms voor obligatiehandel in Europa: Bloomberg, TradeWeb en MarketAxess. Na 1 januari verplaatste de handel in Europese aandelen en obligaties zich grotendeels van Londen naar Amsterdam en in mindere mate naar Parijs en Frankfurt.

Op beursgangen is het effect van de Brexit subtieler. Dat er überhaupt een hausse aan beursgangen plaatsvindt, komt door het uitstekende klimaat ervoor. Hoge waarderingen, lage rentes, veel kapitaal op zoek naar een bestemming. Maar een effect op de plááts die bedrijven kiezen, heeft de Britse EU-uittreding wel, zeggen zakenbankiers die bedrijven adviseren over hun notering.

Recent voorbeeld van een bedrijf dat de Brexit lijkt mee te wegen in z’n overwegingen is Just Eat Takeaway – al zegt het dat zelf niet met zoveel woorden. De Nederlands-Britse maaltijdbezorger is zowel genoteerd in Londen als in Amsterdam. Eerder had het gezegd de Amsterdamse notering te willen opheffen, maar daar kwam het vorige maand van terug. Just Eat Takeaway, in Nederland bekend van Thuisbezorgd.nl, gaat nog een keer kijken wat de beste optie is. Onder meer „liquiditeit en handelsvolumes” wegen mee. Die handelsvolumes heeft Amsterdam nu, de dominantie van Londen is voorbij.

Amsterdam heeft vooral een aantrekkelijker financieel ’ecosysteem’ dan andere steden in EU

„De onzekerheid die Brexit met zich meebrengt, vinden beleggers onaangenaam”, zegt Maarten Blomme, die mede leiding geeft aan het beursgangteam van ABN Amro. Want ja, er is een handelsakkoord tussen EU en VK, maar voor de financiële sector is daarin niets geregeld. Dan dus liever naar de beurs op een plek waar minder onzekerheid heerst. „Bedrijven die normaal gesproken altijd voor Londen hadden gekozen, gaan nu opeens naar het continent”, ziet Pim Kist, hoofd beursgangen bij ING. Hij wijst ook op het „relatief zwakke” Britse pond. „De euro is robuuster gebleken.”

Snel internet, fiscaal aantrekkelijk

Maar waarom Amsterdam en niet, bijvoorbeeld, Frankfurt, Parijs of Dublin? In die steden streken de meeste grote banken uit Londen neer, niet in Amsterdam. Nederland is voor bankiers onaantrekkelijk vanwege zijn bonusregels, die strenger zijn dan in de rest van de EU. Voor beurshandel daarentegen blijkt Amsterdam de magneet. Belangrijke reden voor de aantrekkingskracht is wat het financiële ‘ecosysteem’ wordt genoemd. Alles is voorhanden in Amsterdam: de Zuidas met al z’n adviseurs, bankiers en advocaten, snel internet, een ervaren toezichthouder, een stabiele overheid, en bijna iedereen spreekt Engels. Nederland kent verder een gunstig belastingregime, zonder financiële transactietaks of leges op aandelentransacties. Al voor de Brexit was Amsterdam een centrum voor snelle elektronische handel, met high frequency traders als Flow en Optiver.

De Nederlandse overheid helpt Amsterdam ook een handje. Het agentschap NFIA, dat buitenlandse bedrijven naar Nederland moet halen, benaderde de afgelopen jaren actief financiële bedrijven die in problemen kwamen door de Brexit. Het begeleidde 45 financials bij de overstap naar Nederland. Handelsbeurzen, maar ook bedrijven die zelf handelen en fintechs. Financieel toezichthouder AFM verleende tot dusver zestig nieuwe Brexit-gerelateerde vergunningen. Om de extra werklast aan te kunnen, nam de AFM twintig man extra aan.

Voor de aantrekkelijkheid van Amsterdam als beursgangstad zijn nog een paar extra redenen. Belangrijk voordeel, volgens kenners: Amsterdam is ‘neutraal’. Daarmee bedoelen ze: niet uitgesproken Nederlands. Op de beurs in Parijs staan veel lokale Franse bedrijven genoteerd, in Frankfurt veel Duitse. „Amsterdam is van oudsher heel internationaal”, zegt Pim Kist van ING. „Als je voor Duitsland kiest, kan dat als statement naar Frankrijk worden opgevat, en andersom.”

Het beleggerspubliek is ook internationaal. „Amsterdam doet het ook goed bij niet-Nederlandse beleggers”, zegt Paul Huysmans, het andere co-hoofd van ABN Amro’s beursgangteam. Dat is een pre voor internationale bedrijven. De minderheid van de beleggers op de Amsterdamse beurs is Nederlands. In Duitsland vormen Duitse beleggers wel de grootste groep.

En als er eenmaal een paar succesverhalen zijn, trekt dat vanzelf nieuwe kandidaten. „Een vliegwieleffect”, zegt Pim Kist van ING. „Als je twijfelt tussen locaties, maar Amsterdam is voor andere buitenlandse bedrijven een succes geweest, dan kan dat overtuigen.” En het vliegwiel wordt behoorlijk aangezwengeld, ziet ook Maarten Blomme van ABN Amro. „De hoeveelheid buitenlandse partijen die we spreken, is enorm toegenomen.”

En wat heeft Nederland hieraan?

Internationale media herinnerden de afgelopen dagen nogal eens aan Amsterdam als kapitaalmarktcentrum in de zeventiende eeuw. De eerste uitgifte van publiek verhandelbare aandelen ter wereld vond er plaats, van de VOC in 1602. In 1611 opende aan het Rokin het trotse gebouw van de aandelenbeurs.

Wie nu zoekt naar blinkende gebouwen van al die bedrijven die naar Amsterdam zijn gekomen, doet dat vergeefs. De hedendaagse beurshandel is grotendeels elektronisch. Neem het weinig bekende Cboe Europe, dat na de liberalisering van de beurzen in de EU uitgroeide tot Europees marktleider. Op de beurs van Cboe worden meer Europese aandelen verhandeld dan op elk van de meer bekende beurzen Euronext (Parijs/Amsterdam/Brussel), LSE (Londen) en Xetra (Frankfurt) afzonderlijk. Cboe Europe houdt kantoor in een anoniem verzamelgebouw op de Zuidas. De andere aandelenbeurs die naar Amsterdam kwam, Turquoise, zit in het centrum, ook in een gedeeld gebouw.

In totaal, zegt Hanzo van Beusekom van de AFM, zorgen de bedrijven die de overstap naar Amsterdam maakten voor „enkele honderden” directe banen. De NFIA heeft het over een kleine duizend banen. Van Beusekom: „Op de korte termijn is dit werkgelegenheidseffect dus beperkt, al rekenen wij de indirecte banen, van cateraars tot accountants en programmeurs, niet mee.” Op de lange termijn verwacht hij dat de nieuwkomers het ‘ecosysteem’ van Amsterdam verder versterken. Dat kan extra banen opleveren.

En de Nederlandse schatkist? Die heeft weinig aan de miljarden aan aandelen die dagelijks worden verhandeld, gezien het ontbreken van belastingen daarop. De staat int in principe wel winstbelasting van de Brexit-nieuwkomers.

Aan de buitenlandse beursgangen in Amsterdam kleeft ook een indirect voordeel voor Nederland, zegt René van Vlerken van Euronext. „Een sterke kapitaalmarkt is belangrijk voor de economie. Hoe meer bedrijven in Amsterdam naar de beurs gaan, hoe aantrekkelijker we worden voor internationale beleggers. Van hun aanwezigheid kunnen ook kleinere Nederlandse bedrijven profiteren, als zij kapitaal nodig hebben om te groeien.”

Al die indirecte voordelen voor Nederland moeten in de praktijk nog wel blijken, net als hoe bestendig de renaissance van Amsterdam als kapitaalmarktcentrum zal zijn.