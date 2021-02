Schrijf de Britten niet te snel af, ondanks alles

In bijna vijf jaar tijd heb ik tientallen uren naar Theresa May, Boris Johnson, Jeremy Corbyn en Keir Starmer geluisterd. Ik hoorde ze boos zijn, op de EU, op tegenstanders binnen eigen partij. Ik hoorde hun uithalen, ingestudeerde grappen, misstappen en lijmpogingen. Van wie was ik het meeste onder de indruk? Longfella.

Op dinsdag 23 mei 2017 stond Longfella, in een donkerblauw pak, zijn grijze haren achterover gekamd, op de trappen van het stadhuis van Manchester. Hij zei precies wat de duizenden toehoorders die naar Albert Square stroomden wilden horen.

De avond daarvoor had een terrorist een bom in zijn rugzak laten afgaan na afloop van een concert van Ariana Grande. 22 bezoekers kwamen om, meer dan duizend mensen raakten gewond. Mancunians rouwden: veel slachtoffers waren tieners of twintigers. Mancunians waren onzeker: sirenes loeiden onafgebroken, de vrees bestond dat meer aanslagen aanstaande waren.

Stadsdichter Longfella (echte naam Tony Walsh) putte uit de rijke geschiedenis, de triomfen en moeilijke tijden, om de bevolking moed en vertrouwen in te spreken. Manchester is de stad van de industriële revolutie, van de eerste intercity-treinverbinding, van rijkdom gestoeld op slavernij, van suffragette Emmeline Pankhurst die actievoerde voor vrouwenkiesrecht, van wereldberoemde muziek en topvoetbal. Longfella: „We won’t take defeat and we don’t want your pity/ Because this a place where we stand strong together/ With a smile on our face, Mancunians Forever.”

Op Albert Square stond heel Manchester, van hipsters tot working class. Het was een warme avond. Vrijwilligers uit de Sikh-gemeenschap deelden flesjes water uit, een islamitische organisatie sandwiches. De eendracht was natuurlijk niet absoluut. Onder de duizenden mensen liepen de meningen uiteen wat de politiek en veiligheidsdiensten hadden moeten doen om de aanslag te voorkomen. Toch overheerste saamhorigheid. Ik heb mij zelf vaak afgevraagd waarom het schouwspel op Albert Square mij zo scherp is bijgebleven.

In de poëzie van Longfella gaat veel schuil van wat ik zo heb leren waarderen aan de Britten: respect en erkenning van de geschiedenis (mooi en lelijk) die hun land vorm gaf, een cultuur van burgerschap waar de daden en talenten van grote burgers geëerd worden, aanvaarding van het feit dat de Britse samenleving divers en multicultureel is.

Dat speelt allemaal een rol. En toch denk ik dat de eendracht op het plein zo’n bepalende herinnering is geworden omdat het een zeldzaam moment was tijdens mijn correspondentschap dat het gekift even luwde.

Buitengebieden

Nu het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten, vermoed ik dat miljoenen Britten snakken naar meer van dat soort momenten van rust.

Op eerste gezicht krijgen zij hun zin. De Brexit is inderdaad verdwenen als politiek dominant thema. Dat komt door de coronacrisis. „Het is absoluut bizar”, zegt Jess Phillips, een Labour-kamerlid dat lof krijgt voor haar glasheldere en plain-speaking benadering van politiek. „Jarenlang werd ik bedolven onder de mails van kiezers over de Brexit. En toen wij als politici eind vorig jaar stemden over het samenwerkingswerkingsakkoord met de EU, een van de belangrijkste stemmingen in recente tijd, was het muisstil.”

Dat er momenteel geen beelden de wereld overgaan van politiek drama betekent niet dat de Brexit is beslecht. Nu pas merken Noord-Ieren, middels lege schappen in de supermarkt, dat er wel degelijk een douanegrens is verrezen tussen hen en de rest van het koninkrijk aan de overzijde van de Ierse Zee.

Nu pas merken vishandelaren, exporteurs van Britse kazen, bier en boeken dat hun waar verkopen op de Europese interne markt plots lastig is.

Nu pas zegt een meerderheid van de Schotten in opiniepeilingen stelselmatig onafhankelijkheid te steunen.

Nu pas morren Lagerhuisleden van Noord-Engelse kiesdistricten en lokale bestuurders dat het tijd is om het Brexit-dividend te cashen: meer geld en meer bevoegdheden naar de regio’s waar massaal voor uittreden is gestemd.

De Brexit-onderhandelingen waren een twist tussen de Britse regering en de Europese instellingen. De nasleep zal een strijd om de macht worden tussen het centrale gezag in Londen en de politici in buitengebieden.

Schotland is het meest in het oog springende geval. De nationalisten, onder leiding van premier Nicola Sturgeon, willen opnieuw een onafhankelijkheidsreferendum. Ze willen een mogelijk klinkende overwinning bij lokale parlementsverkiezingen, nu nog gepland voor mei, gebruiken om een mandaat voor een nieuwe volksraadpleging te regelen.

Een bikkelharde campagne ligt op de loer. De nationalisten zullen schermen met potentieel hernieuwd EU-lidmaatschap na onafhankelijkheid. Unionistische politici (zoals Labour en de Tories) zullen wijzen op de economie. Economen voorspellen dat onafhankelijkheid vele malen schadelijker is voor Schotland dan de Brexit was. De campagne zal eveneens neergezet worden als een binaire keuze: voelen Schotten zich Brits of Europees? Aangezien zelfs de nationalisten na onafhankelijkheid de Windsors als monarchen en het pond sterling als munteenheid wensen te behouden, is dat geen uitgemaakte zaak.

De Schotse kwestie zal de nodige aandacht opeisen, maar de strijd in Engeland is net zo boeiend. In Noord-Engeland was een stem voor de Brexit een uiting van onmacht. Men wilde vooral geld, aandacht en politici die betere treinverbindingen, banenkansen, scholen en ziekenhuizen voor hen regelden. Besluitvorming in Londen voelde ver weg, laat staan Brussel.

Het VK, ooit oprichter van de interne markt, lijkt nu een sta-in-de-weg, een landmassa zonder relevantie

Dat kiezers hunkeren naar aandacht hebben politici door. Burgemeester Andy Burnham (Labour) van Manchester werd vorig jaar officieus gekroond tot de koning van het noorden, omdat hij een ruzie met Boris Johnson uitlokte. De regering in Londen wilde Manchester striktere coronabeperkingen opleggen. Burnham eiste in ruil meer geld als compensatie voor economische schade. De ruzie ging om Britse ponden, maar ook om wie het voor het zeggen had.

Uiteindelijk kwam het tot een compromis, maar de actie leek een slimme zet van Burnham. Traditioneel stemde men in Noord-Engeland op Labour, maar Jeremy Corbyn werd er verguisd en opvolger Keir Starmer slaat nog niet aan. „Het idee leeft nog steeds dat Labour te veel bezig is met identiteitspolitiek, met woke-onderwerpen die niet beklijven bij meer working class-kiezers hier”, zegt Alex Nurse, een politicoloog verbonden aan de Universiteit van Liverpool.

Burnham probeerde aan te tonen dat Labour wel degelijk voor hun belangen opkomt, dat decentrale overheden meer macht verdienen en zo de belangen van burgers beter behartigen. Nurse twijfelt of dat effectief is. „Burnham is eerder een uitzondering. De zichtbaarheid van lokale politici is niet denderend.”

En Johnson heeft een belangrijk middel: hij beheert als premier de staatskas. En de premier wil investeren in Noord-Engeland. Levelling-up, noemt Johnson dat. De Britten zijn af van het EU-beginsel van vrij verkeer van personen en zo wil de regering werknemers dwingen eigen personeel beter op te leiden. Alleen waar er gaten vallen mogen die aangevuld worden met kennis en arbeidskrachten van buitenaf. Uiteindelijk moeten meer Britten in de nieuwe ziekenhuizen, op de nieuwe scholen en in de nieuwe fabrieken voor windmolens en autobatterijen werken waar Johnson massaal in wenst te investeren. Nurse: „Als Johnson daar iets van waarmaakt en over een paar jaar tastbaar bewijs heeft dat hij er inderdaad sprake is van levelling-up, dan kan hij lang een zeer machtige premier blijven.”

De keerzijde is dat Conservatieve fractiegenoten uit Noord-Engeland de grootste bedreiging vormen voor de stabiliteit van zijn regering. Als zij ontevreden zijn over de resultaten van levelling-up, kunnen zij Johnson aan het wankelen brengen. Juist daarom wil Johnson liefst de komende jaren het B-woord niet in de mond nemen. Politiek moet gaan over investeren, geld uitdelen, samen uit de coronacrisis groeien.

De werkelijkheid is dat het uittreden een groot deel van zijn tijd in beslag zal nemen. De onderhandelingen met de EU over hoe Britse banken vanuit mondiaal financieel knooppunt Londen hun Europese klanten mogen bedienen, zijn pas net begonnen. En de grens op het Ierse eiland, een Brexit-evergreen, blijft een politiek penibele situatie.

Toen de Brexit eind 2019 muurvast zat, besloot Johnson een doorbraak te forceren door toekomstige douanecontroles te verplaatsen van de grens tussen Noord-Ierland en EU-lid Ierland, naar de zee tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Zelfs op het moment dat Johnson met de regeling instemde, moet hij geweten hebben dat het geen duurzame oplossing was. Een Conservatieve premier kan niet toestaan dat er verwijdering ontstaat tussen Noord-Ierland en de rest van het koninkrijk.

Johnson zal de komende jaren iedere wissewasje, elke Brusselse misstap aangrijpen om te proberen de zorgvuldig gekalibreerde afspraken over de Ierse grens ongedaan te maken. De deadline voor Johnson is 2 mei 2024. Dan staan de volgende Lagerhuisverkiezingen op de agenda. Tot die tijd zal het rommelen tussen Brussel en Londen en dus ook in Noord-Ierland.

Om de interne markt te beschermen zal de EU eisen dat er ergens een douanegrens verrijst. Ligt die grens in de Ierse Zee dan zijn de Britse Conservatieven en de Ierse unionisten boos. Ligt die grens op het Ierse eiland dan is dat onaanvaardbaar voor Ierse nationalisten.

De prijs voor Johnson om Noord-Ierland ondeelbaar onderdeel te laten zijn van het VK is dan groter dan het animo bij de katholiek-nationalistische Noord-Ierse gemeenschap voor een referendum over Ierse eenwording. Dat was de crux van het getob in 2017 en dat zal de crux zijn in de toekomst. Noord-Ierland blijft de plek waar duidelijk wordt dat de Brexit met een soeverein VK dat met een volledige breuk afscheidt van de EU een mythe blijft.

Emotioneel

De opdracht voor de EU en het VK de komende jaren is om fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Eenvoudig is dat niet, want verwijdering ligt op de loer, niet alleen emotioneel en politiek, maar ook zeer concreet.

Dat wordt duidelijk in Rosslare, een havenstadje aan de Ierse zuidkust. Rosslare ademt in alles dat het een niet belangrijk logistiek knooppunt is. De haven is klein, de straten stil en de hotels waar passagiers ooit sliepen, wachtend op hun veerboot, zijn vergane glorie.

Voor vrachtverkeer was de veerverbinding met het Franse Cherbourg nooit echt interessant. De overtocht, 17 uur, duurde te lang. Ierse vrachtwagens waren sneller in het Europese achterland door vanuit Dublin de korte oversteek naar Holyhead in Noord-Wales te maken. Daarna denderden ze door Engeland richting Dover om daar naar Calais over te steken. Maar door de Brexit is de zogenoemde landbrug onbetrouwbaar geworden. Er is meer papierwerk nodig om de Europese interne markt te verlaten, door Engeland te rijden, en bij Calais de EU weer te betreden. En de douanecontroles vergen tijd en zijn onvoorspelbaar. „Ach, zowel die Brexit als die gehele EU vind ik niet zo boeiend. Dat zijn projectjes van politici. Daar ben ik niet zo van”, zegt Damien Roche, eigenaar van een transportbedrijf in Rosslare. „Wat ik wel weet, is dat omwenteling bedrijvigheid met zich meebrengt. De Brexit zorgt ervoor dat rederijen kunnen verdienen aan routes die tot voor kort niet lucratief waren.”

De nieuwe realiteit is pijnlijk zichtbaar op de routekaarten op het reclamemateriaal van de rederijen die hun nieuwe en extra afvaarten van Rosslare naar Frankrijk sinds de Brexit promoten. Ierland is blauw gekleurd, net als de rest van het Europese continent. In een kleurige bocht loopt een route over zee van Rosslare naar Cherbourg. Het VK is dof grijs, uitgewist haast: de Britten, ooit oprichter en gepassioneerd voorstander van de interne markt, als sta-in-de-weg, een landmassa zonder relevantie.

Schlemiel

Het beeld van de Brexit-stem als marginalisatie van een invloedrijk land door eigen politiek handelen is een verleidelijke metafoor. Maar het klopt niet. De afstanden zijn te klein, de belangen te groot, de politieke ruzies van de afgelopen jaren te hevig.

De vaccinruzie van de eerste maanden van dit jaar is inzichtelijk want het laat zien hoe verstrengeld de EU en het VK zijn. Het Pfizer-vaccin waarmee de Britse gezondheidsdienst in december vorig jaar begon in te enten wordt gemaakt in België. Het Oxford-vaccin wordt geproduceerd op verschillende plekken in Engeland, Wales, Nederland en België. Je zou dus samenwerking verwachten. Niet alleen is het productieproces Brits-Europees, maar de belangen zijn gedeeld. Gezien het grote aantal reisbewegingen en economische verstrengeling is het handig voor zowel de EU als het VK als er snel gevaccineerd wordt, als er een gezamenlijke coronaluwe zone ontstaat. Maar op politiek niveau was er alleen conflict.

De Britten klopten zichzelf erg opzichtig op de borst omdat zij sneller en sluwer vaccins hadden ingekocht en goedgekeurd. De Franse en Duitse regeringen waren op hun beurt te snel met negatieve oordelen over de bescherming die het Oxford-vaccin bood en de Britse werkwijze. Hugo de Jonge zei in Nederland dat de Britten bochten hadden afgesneden, zonder ook maar een keer gedetailleerd uit te leggen hoe hij tot dat oordeel kwam. De constatering dat de Britten mogelijk sneller en beter voorbereid waren, kregen Europese politici en zorgbestuurders niet over hun lippen.

In zowel de EU als het VK werden even gemakzuchtige als schadelijke politieke tactieken gehanteerd: de overzijde van het Kanaal moest gelden als schlemiel zodat de eigen aanpak er goed bij afstak.

Uiteindelijk hebben de Britten de EU nodig, als dominant economisch blok. En uiteindelijk heeft de EU de Britten nodig, soms als financieel centrum, soms als dynamische economie waar start-ups en technologiebedrijven tot hun recht komen, soms als moreel kompas waar discussies over Chinese repressie en Russische inmenging principiëler worden gevoerd dan in Brussel.

De sfeer van die lente-avond in 2017 in Albert Square is weer voelbaar. Het vaccinsucces zorgt voor soortgelijke taferelen van verbroedering en trots na een zwarte periode. De mobilisatie om binnen twee maanden 15 miljoen Britten te voorzien van een prik is voor mij een les dat het VK meer is dan politiek, dan Boris Johnson. Het is een land met capabele ambtenaren, met topwetenschappers, met een groot improvisatievermogen.

Longfella zei het al, die avond in Manchester: „And this is the place with appliance of science / We’re on it, atomic / we strut with defiance/ In the face of a challenge / we always stand tall.”

In mijn eigen woorden, mijn laatste als correspondent in Londen: de Britten zijn zo veel meer dan de worsteling van de afgelopen vijf jaar. Schrijf ze niet te snel af.

