Hard leven in een bevroren wereld

De Vlaamse fotografe Hanne Van Assche verbleef in 2019 ruim drie maanden in Jakoetië in Siberië. De autonome deelrepubliek Jakoetië geldt als de schatkamer van Rusland. Volgens een Siberische legende strooide God een zak vol schatten over het gebied uit. Onder de laag permafrost schuilen enorme reserves van kolen, gas, goud en diamant.

Van Assche verbleef in het stadje Oedatsjny (Udachny in de Engelse transcriptie), met twaalfduizend andere inwoners op duizenden kilometers van de bewoonde wereld, aan de rand van een gigantische diamantmijn. De stad is omgeven door uitgestrekte taiga’s en het is negen maanden per jaar winter. De temperatuur daalt er regelmatig tot -30 graden Celsius en lager. Op Tripadvisor staan twee restaurants vermeld.

Sovjetgeologen ontdekten de eerste ruwe diamant van Jakoetië in 1949. De reserves bleken zo groot dat de vindplaats de naam ‘Oedatsjny’ kreeg: ‘gelukkig’ of ‘succesvol’. De Sovjet-Unie exporteerde de diamanten naar alle uithoeken van de wereld.

In de jaren vijftig trokken steeds meer arbeiders vanuit Rusland en andere Sovjetstaten naar de mijn in het oosten. De nederzetting breidde uit tot een volwaardige stad. Oedatsjny werd een monotown: de stad steunde volledig op de diamantkrater.

Hanne Van Assche studeerde onlangs af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. De fotoserie ‘Udachny/Lucky’ is haar masterproject, onder begeleiding van de bekende fotograaf Stephan Vanfleteren.

In haar fotoserie richt Van Assche zich naar eigen zeggen op de inwoners van Oedatsjny: de gezichten achter de kostbare diamant. „Mijn foto’s en portretten vertellen het verhaal van een gemeenschap die het leven, omringd door woeste natuur en rauwe industrie, menselijk maakt.” De fotografe wil laten zien hoe de gastvrijheid van deze kleurrijke gemeenschap het harde leven in een bevroren en geïsoleerde wereld verzacht.

De vraag is wat er gebeurt met Oedatsjny als de mijn uitgeput is. Het Russische bedrijf Alrosa, beheerder van de mijn, verwacht dat de diamantmijn naast Oedatsjny nog minstens 25 jaar operatief blijft. Daarna zullen seizoensarbeiders er waarschijnlijk als eerste vertrekken. En zij die er opgroeiden? Volgens Van Assche hebben zij meer redenen om te blijven dan alleen diamant. Voor hen zal Oedatsjny een thuis blijven.