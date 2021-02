Geslaagde landing op Mars

De onbemande verkenner Perseverance van de NASA is donderdagavond, na een ruimtereis van zeven maanden, rond 21.44 uur geland op Mars. Het voertuig Perseverance (Volharding) is het vijfde rijdende laboratorium op Mars. Na een tocht van 480 miljoen kilometer schoot de sonde met 20.000 kilometer per uur de dampkring van Mars door. Aan een parachute zakte de sonde de laatste kilometers omlaag. De werkplek van het karretje wordt de krater Jezero, waar het zal zoeken naar watersporen en zal trachten gesteente van Mars op te halen. De geplande terugkomst op aarde is op zijn vroegst in 2031. De NASA-missie kost 2,2 miljard euro.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 19 februari 2021