Geld als water – maar voor hoelang?

Hoe vaak heb ik het niet gehoord sinds het begin van de coronacrisis: ja, dan gaan ze zeker straks weer bezuinigen. In Den Haag geldt sinds het voorjaar van 2020 een nieuw mantra: we gaan ons niet uit deze crisis bezuinigen, nee, we gaan ons eruit investeren.

De miljarden komen gemakkelijk los. Deze week trok het kabinet meer dan 9 miljard euro uit voor het onderwijs. Eind januari beloofde het 7,6 miljard extra voor de economische noodsteun (in totaal gaan de steunpakketten ruim 61 miljard euro kosten, schat het kabinet). En half januari waren er miljarden om de gevolgen van de toeslagenaffaire te verzachten. Het zijn immense bedragen, waarover in normale tijden niet zo snel, niet zo vaak en niet zo gemakkelijk wordt besloten.

Het past ook bij wat veel economen adviseren: steun de economie en bekijk, als de crisis voorbij is, hoe de economie en de overheidsfinanciën ervoor staan. Neem nu de tijd en ga ook na de crisis niet als een malle de staatsschuld terugdringen.

Deze nieuwe losse kijk op de overheidsfinanciën wordt niet door iedereen vertrouwd. Er zijn vragen over hoelang dit duurt, ook bij mensen die zich in het hart van bestuurlijk Nederland bevinden. Zo vroegen kopstukken van de politie, het OM en de rechtspraak eind januari in Trouw hen te ontzien bij nieuwe bezuinigingen die ze vanwege de pandemie verwachten. Ze wezen erop dat ze nog steeds last hebben van de bezuinigingen na de crisis van 2008. Kim Putters, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, uitte in oktober in NRC eenzelfde zorg. Hij vreest dat de rekening straks toch bij de kwetsbaarste groepen terechtkomt. „Uit ervaring en eerder onderzoek weet ik dat sociale steun altijd een van de eerste terreinen is waarop bezuinigd wordt”, zei hij.

De Nederlandse politiek kan nogal wispelturig zijn. Uitgeven! Bezuinigen! Uitgeven!

Noem het ervaring. De Nederlandse politiek kan nogal wispelturig zijn. Uitgeven! Bezuinigen! Uitgeven! Ver voor de coronacrisis uitbrak, wezen de economen van het Centraal Planbureau al op dit zigzagbeleid. Dat richt schade aan.

Begin 2019 schreef Maarten Camps, toen de hoogste ambtenaar op Economische Zaken: „Het economische beleid wordt te sterk bepaald door het volatiele karakter van de economie.” Eigenlijk hebben ze allemaal dezelfde wens: dat de politieke partijen die regeren een standvastiger idee hebben van wat de overheid moet bieden, en zich minder laten leiden door de stand van de schatkist: vol of leeg. Of, zoals Henk Naves, voorzitter van de raad voor de rechtspraak, zei in Trouw: „We missen een solide basis, hebben financiering nodig die niet afhankelijk is van de pieken en dalen van de economie.”

Veel van de miljarden die nu vloeien zijn eenmalig. Ze landen op onze staatsschuld, die ook na die miljarden niet afschrikwekkend hoog is. De rente staat laag. Er lijkt nu een politiek besef te zijn dat de bezuinigingen en lastenverhogingen van na 2008 niet voor herhaling vatbaar zijn.

Maar ook dan is het zaak het geld goed te gebruiken, bijvoorbeeld door echt te repareren wat stuk is (sociale ongelijkheid) of door het land klaar te maken voor de toekomst (klimaatverandering).

Ook – en misschien wel juist – als er veel geld is, moet je goed weten wat je wilt beloven en bieden. Zodat je daar ook achter kunt blijven staan als er gekke dingen gebeuren, bijvoorbeeld als de rente stijgt.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

