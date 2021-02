G7-leiders: surplus vaccins doneren aan arme landen

De leiders van de zeven grote industrielanden buitelden vrijdag over elkaar heen met beloften iets met de wereld te delen dat nu begerenswaardiger lijkt dan goud: coronavaccins.

In de aanloop naar een videoconferentie van de G7 maakten de leiders zich sterk voor een eerlijkere mondiale verdeling van vaccins. Daar zijn goede redenen voor. Grote delen van de wereld blijven voorlopig verstoken van vaccins, maar de pandemie dooft pas uit als overal immuniteit wordt opgebouwd. De VN waarschuwen wekelijks voor die ongelijkheid, die niet alleen onpraktisch is, maar ook oneerlijk.

De Britse premier Boris Johnson, op dit moment gastheer van de G7, drong er bij zijn collega-leiders op aan dat ze vaccins die straks overblijven doneren aan ontwikkelingslanden. Johnsons oproep klonk goed, maar het VK zélf kon nog niet zeggen hoeveel vaccins op welk moment weggegeven zullen worden. Bovendien ís er nog lang geen surplus – ook in rijke landen heerst immers schaarste.

Voor Johnson, die na de Brexit het ‘nieuwe VK’ moet positioneren op het wereldtoneel, is het voorzitterschap van de G7 een welkom platform. In de aanloop naar de vergadering sprong de Franse president Macron opeens op het podium. Hij koos een Britse krant om een verstrekkender voorstel te doen: Macron riep rijke landen op onmiddellijk 5 procent van hun huidige vaccinvoorraad af te staan aan Afrika.

In de meeste Afrikaanse landen wordt nog helemaal niet gevaccineerd en nu springen Rusland en China met hun vaccins in het gat dat Europa laat vallen, redeneerde hij. Het ging niet om enorme hoeveelheden, zei Macron. Bovendien zou het afstaan van een klein beetje voorraad het vaccinatieprogramma in het Westen niet vertragen.

Een woordvoerder van kanselier Merkel zei dat het een goed idee was, maar dat er nog uitvoerig over details gesproken moest worden. Het VK en de VS willen niet zo ver gaan als Macron en eerst voldoende vaccins voor de eigen bevolking veilig stellen.

De EU heeft al maanden geleden beloofd straks surplus te doneren en is een grote geldschieter van Covax, het vaccin-inkoopbureau van de WHO dat zich sterk maakt voor een gelijkere verdeling van vaccins. Gisteren verdubbelde de EU de bijdrage tot 1 miljard euro. Duitsland doneerde 900 miljoen euro extra.

Biden: Amerika is terug

De G7 was het eerste internationale optreden van president Joe Biden. Onder Biden zijn de VS weer lid geworden van de WHO en vrijdag zegde hij 4 miljard dollar toe voor Covax.

Aansluitend spraken de leiders op een virtuele en sterk ingekookte Veiligheidsconferentie in München waar Biden in het verleden vaker te gast was. Daar betoonde de president zich een volbloed Atlanticus, brak hij in niet mis te verstane woorden met de transactionele diplomatie van Trump en zei alles wat Europeanen graag horen.

Zo zei hij zich te realiseren dat het voor Europa vier zware jaren waren geweest, maar dat de VS weer terug zijn. Hij onderschreef de solidariteitsclausule van de NAVO (Artikel 5), sprak steun uit voor het Europese project en herhaalde dat de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland is bevroren.

Biden riep ook op tot samenwerking van democratische landen om de uitdagingen waar Rusland en China het Westen voor stellen het hoofd te bieden. Biden eindigde met een bijna emotionele verwijzing naar de samenwerking tussen Europa en de VS bij de bouw van het voertuigje dat net met succes op Mars is geland.