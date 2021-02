FC Matriarchaat

In de twaalfde minuut van België-Nederland viel de Belgische keepster Justine Odeurs het eigen doel in. Ze greep zich vast aan het doelnet en trok het stuk. Merel van Dongen probeerde de gebroken strengen aan elkaar te knopen. Er kwam hulp. Met tape en een tie-wrap werd het zijnet van de Belgen gerepareerd. Ze hadden beter een wandje tussen de latten kunnen timmeren want als je doel zo vroeg in de wedstrijd cohesie verliest, is dat een slecht omen. België verloor 6-1 bij de opening van het minitoernooi tussen gezworen vrienden en vijanden: Duitsland, België en Nederland.

In de achttiende minuut kreeg Stefanie van der Gragt, een bal door de benen gespeeld. Ze draaide zich om en met een houding van jouw-kop-gaat-eraf, tackelde ze haar rivaal en heroverde de bal. Vrouwenvoetbal is een van de weinige arena’s waar je in vrouwengezichten emoties ziet die in de geschiedenis van het beeld voorbehouden waren aan mannen. Vrouwen die elkaar ploegend door de modder de hersens proberen in te slaan zijn zelfs in de beeldcultuur van huidige generaties schaars. Mannen zien we zolang we beelden maken met verwrongen gezichten overwinnen of ten onder gaan, maar vrouwen worden altijd met gevoel voor decorum in beeld gebracht. Dat is slecht voor ons zelfbeeld, het leert ons dat het niet klopt als wij als woestelingen tekeergaan.

Vrouwenvoetbal laat zien dat dat wel kan. Ook door het vrouwengezicht rijden ruiters van de Apocalyps. Door dat van Jill Roord bijvoorbeeld, toen ze een joekel van een kans miste: pest en honger. Kom daar maar om in musea, series of films. Datzelfde gezicht maar dan anders, als ze hem er geen vijf minuten later wél inschiet. Triomf. Overwinning. Antichrist.

Alle emoties uit het strijdersspectrum die op het vrouwengelaat zelden worden ingelijst, komen bij vrouwenvoetbal, wanneer het uitgezonden wordt, volop in beeld. Als ik hierover oreer, zegt er altijd iemand: En volleybal dan? En hockey dan? Maar op die velden krijgen vrouwen vaak tuttiger of strakker tenues toegewezen dan de mannen. Daarnaast is het vrij optimistisch om te denken dat die teamsporten een grote rol spelen in de beeldcultuur. Voetbal doet dat wel, en daar is godzijdank nauwelijks verschil meer in de presentatie. Geen rokjes, geen strak gedoe en ook geen genade. Sherida Spitse haalde Davina Philtjens onderuit met een overtreding en liet haar voor dood liggen. Binnen de lijnen van het voetbalveld zijn vrouwen strijders. We hebben tegenwoordig zelfs evenveel toeschouwers als de mannen.

Buiten het veld, op het wereldtoneel, kun je ook niet meer om vrouwen heen. Overal rijzen ze als reuzen. Vrouwenvoetbal is niet dansen op het graf van het patriarchaat, maar er een balletje op trappen. Daarom hebben mannen die de rolverdeling willen houden zoals die was er zo’n bloedhekel aan, veel meer dan aan vrouwenvolleybal of -hockey. Die mannen vrezen dat vrouwen hun bal komen afpakken, zowel op het voetbalveld als daarbuiten. Die angst is terecht, die bal pakken is precies wat we van plan zijn. Wat FC Patriarchaat daartegen kan doen? Helemaal niks. Hun doelnet was al stuk vanaf het prilste begin.

Carolina Trujillo is schrijfster.