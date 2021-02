Nichtje Maayke (8) poseert trots met haar roze gips. Een ijsblessure?

Nee, een verkeerd uitgevallen radslag op school. Op de eerste hulp vroeg men belangstellend hoe het zo gekomen was.

„Zal ik het even voordoen?”

