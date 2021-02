De series van week 7: Behind Her Eyes, Red Light, Outlander en alles van The Muppet Show

Behind Her Eyes

Britse thrillerserie over een bizarre driehoeksverhouding. De alleenstaande moeder Louise krijgt een affaire met haar nieuwe baas, psychiater David. Tegelijkertijd sluit Louise een vriendschap met de mysterieuze vrouw van David. En dat is nog maar het begint, want het verhaal van Behind Her Eyes vliegt daarna alle kanten op. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Sarah Pinborough. Netflix, 6 afleveringen.

Outlander seizoen 5

Nieuwste seizoen van de romantische tijdreisserie over een verpleegster die vanuit 1945 in 18de eeuw belandt. De Britse Claire en Schotse Jamie zitten in Noord-Amerika. Ze moeten hun gezin beschermen terwijl de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in aantocht is. Netflix, 12 afleveringen.

The Muppet Show seizoen 1-5

It’s time to play the music, it’s time to light the lights. Voor het eerst zijn alle seizoenen van de legendarische Muppet Show te streamen. Kermit en zijn poppenvrienden ontvingen tussen 1977 en 1981 beroemde gasten in een chaotische show vol met sketches en muziek. Met gasten als Charles Aznavour, John Cleese, Julie Andrews, Debbie Harry en Elton John. Disney+, 120 afleveringen.

Tiger

Portret van golfgrootheid Tiger Woods. Na grote successen ging hij hard onderuit, maar er volgde een grote comeback. Ziggo Movies & Series, twee delen.

