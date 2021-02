De laatste stap voor de Oranjevrouwen richting de Olympische Spelen in Tokio

Was ze geschrokken van het niveauverschil met Amerika? Dacht ze dat verschil goed te maken in het half jaar dat rest tot de Olympische Spelen? Bondscoach Sarina Wiegman reageerde eerder deze week onbewogen op kritische vragen van de internationale pers, in aanloop naar twee oefeninterlands.

Nee, ze was niet geschrokken van de vriendschappelijke wedstrijd tegen de VS in november. Haar ploeg kon de mondiale nummer één aardig bijbenen. De lessen die Wiegman uit dat treffen had getrokken – méér aanvallen onder hoge druk en de bal verdedigend eerder veroveren – wilde ze implementeren tijdens de oefenduels tegen België (afgelopen donderdag) en Duitsland (komende woensdag).

België, nummer 17 van de wereld, is niet zo geschikt als proefkonijn. Net als Nederland kwalificeerde het land zich als groepswinnaar voor het EK van 2022, maar het gat bleek donderdag in Brussel te groot: 6-1. Belangrijker wordt de krachtmeting met Duitsland, dat twee keer wereldkampioen werd en acht keer de Europese titel won.

Bondscoach Martina Voss-Tecklenburg riep, anders dan Wiegman, geen speelsters uit het buitenland op, om het risico op Covid-19-besmettingen te verkleinen. Mocht Nederland winnen, dan is bescheidenheid op z’n plaats.

Ter voorbereiding op ‘Tokio’ snakt Nederland naar geduchte tegenstanders. Want hoe indrukwekkend ook de wijze waarop de ploeg zich plaatste voor het EK van 2022, Rusland (plek 23), Slovenië (48), Kosovo (109), Turkije (66) en Estland (96) zijn geen toplanden. „Echte meetmomenten hebben we tijdens de afgelopen EK-kwalificatie niet gehad”, gaf Wiegman toe. „We waren heel veel aan de bal en speelden vooral op de helft van de tegenpartij.”

Hoe anders was dat in het oefenduel met de Verenigde Staten, waar Nederland zich vooral beperkte tot verdedigen om de snelle Amerikaanse spitsen te neutraliseren. Het deed denken aan de verloren WK-finale van 2019, toen ook met 2-0 verloren werd.

Commercial met Messi

De afgelopen jaren schitterde Nederland op grote eindtoernooien. Dankzij de gewonnen finale in eigen land in 2017, en de finaleplaats op het WK, konden speelsters als Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (Manchester United) en Merel van Dongen (Atlético Madrid) stappen zetten. Martens werd in 2017 uitgeroepen tot beste speelster van Europa én de wereld. Het zegt veel over haar status dat zij met Lionel Messi en Paul Pogba werd gevraagd voor een nieuwe tv-reclame van een Champions League-sponsor.

Maar sommige speelsters hebben het in deze coronaperiode ook moeilijk, vertelde Wiegman. „Vooral degenen die in het buitenland spelen, die hun familie niet kunnen ontmoeten. Ze weten waar ze het voor doen, maar ze hebben ook behoefte hun geliefden te zien. Dat is nu wel lastig.”

Keepster Sari van Veenendaal vertelde vorig jaar in NRC, vlak na de eerste lockdown, dat zij het liefst naar Nederland wilde terugkeren, maar geen toestemming kreeg van haar toenmalige club Atlético Madrid, omdat zij „klaar moest staan” als het voetbal werd hervat. Nog geen twee maanden later maakte zij bekend naar PSV over te stappen. Haar leven bestond uit meer dan voetbal, zei ze.

International Lineth Beerensteyn in de wedstrijd tegen België. Foto Jeroen Putmans/ANP

Jackie Groenen vertelde deze week dat zij weinig mensen ziet en „van bubbel naar bubbel” leeft. „Niet makkelijk, want ik ben een familiemens”, aldus de middenvelder. „Ik klaag niet, want er zijn mensen die het veel zwaarder hebben, maar het is wel moeilijk om je nonstop te moeten aanpassen aan nieuwe situaties. Sporters houden zich vast aan een bepaalde planning.”

WK van 2027

Het is geen toeval dat de bondscoaches van Nederland, Duitsland en België deze week gezamenlijk een persconferentie gaven. In oktober werd bekend dat de drie landen het WK voetbal voor vrouwen in 2027 willen binnenhalen.

De betekenis van zo’n groot toernooi in eigen land moet niet worden onderschat, zei bondscoach Voss-Tecklenburg van Duitsland. „Kijk naar het EK van 2017 in Nederland. Dat deed niet alleen veel met de beleving en professionalisering van de sport, maar zorgde ook voor meer financiële armslag. Ik heb goede hoop dat onze bevriende naties het voor elkaar gaan boksen.”

Duitsland heeft net als Nederland ervaring met de organisatie van eindtoernooien. Het land organiseerde in 1989 en 2001 het EK voor vrouwen en was in 2011 gastland van het WK.

De Belgische voetbalsters speelden nooit een eindtoernooi in eigen land. Zij kwamen in 2017 voor het eerst op een EK uit en zijn relatieve nieuwelingen in het mondiale voetbal. „Waar we in het verleden de schade probeerden te beperken, hebben we nu de mindset om te winnen”, zei de zelfbewuste bondscoach Ives Serneels.