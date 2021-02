De hamer en de dansleraar

‘We zijn staatsrechtelijk aan het kleien.” Vanuit zijn werkkamer met hoge boekenkasten geeft Wim Voermans het kabinet ervan langs tijdens een technische briefing, donderdagochtend. „Uw parlement wordt erbij geroepen om de scherven van het kabinet op te rapen”, waarschuwt de Leidse hoogleraar staatsrecht.

Interessante observatie. Maar waarom ging onze volksvertegenwoordiging in meerderheid zo mak mee met die avondklok, zelfs toen al bekend was dat het juridische raderwerk ervan gammel was? Waarom liet men de afstraffing hiervoor over aan uitgerekend W.C. Engel, de leraar Braziliaanse Zouk met zijn dreadlocks, de tegenpool van deze professor met zijn grijze krullen?

Akkoord, het moest allemaal extreem snel gebeuren, net als die spoedwet donderdag, maar speelt hier misschien nog iets anders? Kan het zijn dat de volksvertegenwoordigers zo bang zijn om tot het wappiekamp te worden gerekend dat ze veiligheidshalve maar kiezen voor de consensus, waarin pandemiebestrijding alleen mogelijk is met een hamer?

Het is dezelfde smetvrees als bij andere ontvlambare thema’s, zoals immigratie. Met hetzelfde gevolg. Als je je vingers er niet aan durft te branden gaan de clowns ermee lopen. En dan is de vicieuze cirkel rond: wie het waagt de lockdown te bekritiseren, is een populist en niet goed snik.

Dus kruipt de meerderheid achter hamer en avondklok, hoe twijfelachtig het effect ervan ook is, en hoe overtrokken de aanvankelijke dreiging van de Britse mutant inmiddels ook lijkt, en hoe ondraaglijker de nevenschade met de dag ook wordt.

Zo komen we nooit bij de fase van ‘de dans’, waarin we met het virus moeten gaan leven. Daarvoor moeten we trouwens juist niet bij de man met de dreads zijn. Die ontkent überhaupt het bestaan van een danspartner. Hij wil alleen de staat terugmeppen met zijn eigen botte hamer.

Nee, de echte dansers staan zich al maandenlang op te warmen, maar vanuit Ruttes tunnel zijn ze niet te zien. VNO-NCW wil de economie openen met massale sneltesten. Artsen, wetenschappers en ondernemers achter Herstel-NL willen het land opdelen in veilige versus risicovollere zones en tijdssloten. Er was een oproep om jongeren meer bewegingsruimte en voorrang bij sneltesten te geven, door bestuurders als Femke Halsema (burgermeester Amsterdam) en Mariëtte Hamer (voorzitter SER). De dansleraar timmert erop los en Hamer wil dansen.

Duitsland schakelde de evenementenbranche in bij het vaccinatieprogramma. Waarom betrekken wij die sector niet bij grootschalige sneltesten en andere oplossingen voor bijvoorbeeld het onderwijs?

Niet elke choreografie zal in de praktijk even dansbaar zijn, maar geef ze eens een kans. Dit is spoedeisender dan een avondklok, en te belangrijk om over te laten aan een dansleraar.

