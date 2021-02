Schoten bij het paleis en een land in crisis; waar ging het mis bij de geliefde president ‘Farmajo’?

Heeft Somalië nog een president? President Abdullahi Mohamed, die als kind veel van kaas hield en daaraan zijn bijnaam ‘Farmajo’ dankt, opereert buiten speeltijd. Begin deze maand verliep zijn mandaat, twee van de vijf deelstaten en een groot aantal oppositiepolitici erkennen hem niet meer als wettige president. Over dit dreigende machtsvacuüm hebben de Somalische politici maanden gebakkeleid. Inmiddels is een gevaarlijke politieke en grondwettelijke crisis uitgebroken. Sinds vrijdag wordt er hevig geschoten bij het presidentiële paleis in Mogadishu, waar de oppositie een verboden demonstratie houdt.

Farmajo’s uitdagingen waren bij zijn aantreden in 2017 enorm - Somalië is vermoedelijk een van de meest absurd geregeerde landen ter wereld, ook wel een fake state, een nepstaat genoemd. Het land heeft sinds 2012 weer een internationaal erkende regering, maar die regeert vanuit een exclusieve minuscule veiligheidszone waarbuiten terreurbeweging Al-Shabaab met regelmaat bommen laat ontploffen.

Farmajo zit in een van de zeepbellen, in het presidentiële paleis Villa Somalia van de hoofdstad Mogadishu. Een andere enclave omspant de luchthaven waar achter hoge veiligheidsmuren ambassades en hulpverleners bivakkeren.

De verkiezingen in Somalië hadden afgelopen december moeten beginnen en hadden moeten uitlopen op de beëdiging van een president op 8 februari. Somalië kiest het parlement en de president indirect. Traditionele clanleiders wijzen afgevaardigden aan, die de parlementsleden kiezen, die vervolgens weer de president aanwijzen.

Oppositieleden beschuldigen Farmajo van manipulatie door verkiezingscommissies vol te stoppen met zijn aanhangers en weigerden nog verder deel te nemen aan de verkiezingen. Volgens een diplomaat in buurland Kenia - de meeste landen hebben geen vertegenwoordiging in Somalië vanwege de onveiligheid - gaat het bij de controverse rond de verkiezingen om „slechts enkele, makkelijk op te lossen technische zaken, maar de politieke wil om tot een oplossing te komen ontbreekt”.

Farmajo zou Al-Sjabaab eruit schoppen

Farmajo was een mensenrechtenactivist. Hij werkte in de jaren 80 eerst vóór, vervolgens tegen het regime van machthebber Siad Barre. Hij ging in 1982 werken bij het Somalische ministerie van buitenlandse zaken, werd overgeplaatst naar de ambassade in Washington. Hij vroeg in Amerika asiel aan na kritiek te hebben geuit op de regering in Mogadishu. Daarna werd hij een activist tegen Barre.

Later keerde hij terug naar Somalië en werd in 2012 kortstondig benoemd tot premier. Hij sprak zich uit tegen corruptie, wat hem populair maakte bij de bevolking. Na zijn selectie tot president in 2017 braken er volksfeesten uit: Farmajo werd gezien als de man van het volk die een ommekeer teweeg kon brengen in het land dat sinds 1991 in een burgeroorlog is verwikkeld. Hij wilde corruptie bestrijden en beloofde een grootschalig eindoffensief tegen de terreurgroep Al-Shabaab. Ook zou tijdens zijn ambtstermijn een nieuwe grondwet worden geschreven.

Maar van dat alles is weinig terecht gekomen. De man van het volk ontwikkelde zich volgens zijn critici al snel tot een arrogante politicus. „Farmajo wil alles controleren. Hij manipuleert niet alleen de verkiezingen maar ook het debat over een nieuwe grondwet en andere hervormingen”, zegt Ahmed Sheikh, een in Kenia wonende Somalische analist van de denktank Sahan. „Hij wil nooit meer aftreden en zo belandde Somalië in de huidige warboel.”

Onder Farmajo heeft Al-Shabaab, gelieerd aan Al-Qaida en de sterkste terreurgroep van Afrika , terrein gewonnen, vooral ten zuiden van Mogadishu. Het bestuur van de terreurgroep steekt volgens vele door de langdurige oorlog lamgeslagen Somaliërs, positief af bij het wanbeleid van de hebberige elites van de deelstaten en in Mogadishu.

Lappendeken van clans

Na het uitbreken van de burgeroorlog dertig jaar geleden was Somalië tot talrijke clandomeinen verkruimeld. Om die lappendeken weer bijeen te naaien werd een sterk gedecentraliseerd federaal stelsel geïntroduceerd. Farmajo doorbrak dat oude bestuursmodel en trok meer macht naar zich toe, onder meer door bondgenoten als leiders van sommige deelstaten te installeren. Dat pikten de deelstaten niet en er ontstond een groot conflict over het delen van de macht.

Met zijn autoritaire beleid volgt Farmajo een trend in de regio. Hij zit op dezelfde lijn als president Isaias Afewerki van Eritrea en premier Abiy Ahmed van Ethiopië, zijn twee bondgenoten. Allen zijn gekant tegen federalisme op etnische basis. De in november uitgebroken oorlog in de Ethiopische deelstaat Tigray draait deels om die twee conflicterende bestuursmodellen: het ene systeem met een sterk centrum en leider, het andere met veel bevoegdheden voor de regionale autoriteiten.

Ondertussen laten ook staten aan de andere kant van de Rode Zee hun invloed gelden in Somalië. Vooral Turkije is actief, het traint het Somalische leger, beheert de haven en voert allerlei ontwikkelingsprojecten uit. Qatar helpt Farmajo terwijl de concurrerende Verenigde Arabische Emiraten juist in de deelstaten actief zijn. De inmenging van allerlei buitenlandse machten heeft de verdeeldheid in Somalië onder Farmajo aangewakkerd.