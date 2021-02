De Argentijnse spits die Oranje versloeg en sorry zei tegen de Dwaze Moeders

Drie maanden na de dood van Diego Maradona, wereldkampioen van 1986, rouwt voetbalminnend Argentinië deze week om de dood van Leopoldo Luque, wereldkampioen van 1978. Misschien nog meer dan door zijn vier WK-treffers wordt de 43-voudige international herinnerd aan zijn late, emotionele toenadering tot de ‘Dwaze Moeders’, die tijdens het omstreden WK in eigen land geen gehoor vonden bij het nationale elftal.

Leopoldo Luque won aan de zijde van topspits Mario Kempes, aanvoerder Daniele Passarella en bondscoach César Menotti en onder toeziend oog van dictator Jorge Videla de wereldbeker – een primeur voor Argentinië. In de finale tegen Nederland schoot Rob Rensenbrink in de slotminuut bij een 1-1 stand tegen de paal. In de verlenging zetten Luque en de zijnen Estadio Monumental, nee, het hele land in vuur en vlam.

‘Wij mochten gewoon niet winnen, ook als die bal van Rensenbrink er wel was ingegaan. Dan had de scheidsrechters net zo lang laten doorspelen tot het weer gelijk was.’ Zo verwoordden de Oranje-spelers de stemming in de kleedkamer na de 3-1 nederlaag in Buenos Aires. Waar of niet, het WK was voor Videla dé manier om de aandacht af te leiden van de politieke onrust, lees: het laten verdwijnen van in totaal naar schatting 30.000 politieke tegenstanders. Ook wel de ‘Vuile Oorlog’ genoemd.

Las Madres de Plaza

Luque had tijdens het WK net als zijn medespelers geen oog voor de Dwaze Moeders. Die vroegen op het Las Madres de Plaza in Buenos Aires elke week aandacht voor hun vermiste zonen, kleinzonen of echtgenoten – tijdens het toernooi, en nog veel jaren daarna. Pas veel later deden sommige wereldkampioenen hun oogkleppen af en zochten ze toenadering tot de actievoersters.

Zo kwam Leopoldo Luque pas drie decennia na het WK in contact met Nora de Cortiñas, een fiere dame met haar onafscheidelijke hoofddoek. In 2008 vormden zij het middelpunt van een ‘politieke voetbalreünie’. Hij verontschuldigde hij zich tegenover de leidster van de Dwaze Moeders. Luque zei zich achteraf misbruikt te hebben gevoeld door het regime. Terwijl hij de wereldtitel vierde, werd nog geen kilometer verderop gemarteld, zo valt te lezen in Voetbal in een Vuile Oorlog van Iwan van Duren en Marcel Rözer.

Ontmoeting met Máxima

De uitgever van het boek kwam in 2008 op het idee voetballer Luque en Dwaze Moeder De Cortiñas te laten overvliegen naar Nederland, ter omlijsting van de boekpresentatie bij de KNVB in Zeist. Columnist Jaap Visser, werkzaam bij de uitgever, schreef eerder dit jaar na het bekendmaken van Luques ziekte hoe de oud-voetballer daarna met de Dwaze Moeder op bezoek gingen bij prinses Máxima, dochter van Jorge Zorreguieta die als onderminister van Landbouw deel uitmaakte van het Videla-regime. Vervolgens was er nog een ontmoeting met kroonprins Willem-Alexander, die vooral over voetbal zou hebben gepraat met Luque.

Als aanvaller van het Argentijnse elftal had hij op het WK van 1978 vooral in de groepsfase uitgeblonken. Tijdens het toernooi kwam zijn broer om het leven bij een verkeersongeluk. Luque miste twee duels, mede ook door een blessure, waarna hij terugkeerde en triomfeerde in de laatste drie WK-duels. Als clubspeler van River Plate scoorde hij tussen 1975 en 1980 in totaal 75 keer in 170 duels.

Wereldkampioen Luque overleed maandag op 71-jarige leeftijd aan corona. Dwaze Moeder De Cortiñas hoopt volgende maand 91 te worden. Ze draagt al bijna 34 jaar een foto van haar zoon om haar nek. De 24-jarige Carlos Gustavo de Cortiñas verdween op 15 april 1977.

