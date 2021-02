Corona beproeft het centraal gezag, van Brussel tot in Schotland

Van zeven tot acht uur ’s avonds mochten ook de Catalanen met Covid-19 en Catalanen in quarantaine zondag hun stem komen uitbrengen voor een nieuw regiobestuur. La hora zombi, het zombie-uur, heette het meteen wrang. In het stemlokaal in de Mercat de Sant Antoni, een overdekte markt in Barcelona, hulde het personeel zich in witte maanpakken en zette het zich schrap. Maar een verslaggever van El País turfde niet meer dan zeven stemmers, in dat laatste uur voor de stembureaus sloten.

Achteraf was dat niet zo verbazingwekkend. Bang voor corona en moe van de discussie over onafhankelijkheid bleven de hele dag al extreem veel kiezers weg. De opkomst, 53 procent, was een diepterecord.

Separatisten van diverse pluimage wonnen (netto). Anti-separatisten ook, links idem, en het midden werd weggevaagd. „Vier jaar na het onwetmatig uitroepen van de Catalaanse republiek is de autonome Spaanse regio nog verder verdeeld geraakt”, schreef de NRC-correspondent.

Dat wordt weer coalitiekwartetten, mogelijk met opnieuw een separatistisch regiobestuur als uitkomst, dat opnieuw verdeeld is over de weg naar onafhankelijkheid. Toch maakt de uitslag één ding helder: corona heeft hun zaak niet zoveel geholpen als het eerder leek.

„Pandemie wakkert het vuur van het Europese separatisme aan”, kopte de Financial Times in augustus vorig jaar boven een academisch stuk op de opiniepagina. Zulke geluiden kon je rond die tijd vaker noteren. Voorstanders van een zelfstandig Catalonië of Schotland (en zelfs in Vlaanderen) sponnen garen bij de claim dat zij de pandemie effectiever zouden bestrijden dan het centraal gezag.

Maar in Catalonië verdampte dat argument na de ‘nationale alarmfase’ waar Madrid de regie had, toen Covid de verantwoordelijkheid werd van het separatistische regiobestuur. En de besmettingscijfers ondanks een strengere lockdown dan in Madrid niet beter werden.

Zwabberende Johnson

De Scottish National Party (SNP), die Schotland bestuurt, inclusief de zorg, kan ook nauwelijks betere cijfers laten zien dan de rest van het land. Toch krijgt de Schotse premier Nicola Sturgeon, die competenter en inclusiever overkomt dan de zwabberende Boris Johnson, voor haar coronabeleid nog steeds een veel hogere waardering dan de landspremier.

Voor de SNP is het van essentieel belang dat dat zo blijft tot aan de verkiezingen in mei, met daarna mogelijk een herkansing voor het – in 2014 verloren – referendum over onafhankelijkheid. Juist de perceptie van een bekwame, zuiver Schotse aanpak van de pandemie kan daarbij helpen.

Schotland stemde in meerderheid tegen de Brexit en sindsdien werd de roep om uit het Verenigd Koninkrijk te stappen luider (deze week: 53 tegen 47 procent). John Curtice, een gezaghebbende opiniepeiler, signaleerde in september vorig jaar in die trend iets opmerkelijks: onder Schotten die bij het referendum in 2014 nog tégen Schotse onafhankelijkheid stemden, neemt de steun daarvoor nu óók sterk toe, met Covid als argument.

Voor het eerst sinds de Schotten in 1999 een parlement kregen, is de rol van hun eigen premier belangrijker voor hun dagelijks leven dan de premier van het Verenigd Koninkrijk. Covid-bestrijding groeit zo uit tot een thema dat alle andere overstijgt. Recente cijfers bevestigen het, zegt Curtice desgevraagd. „Het is niet langer de Brexit maar de pandemie die de roep om onafhankelijkheid aanjaagt.”

Of dat standhoudt tot mei, is niet te voorspellen. In drie maanden kan veel gebeuren. Als het Britse vaccinatieprogramma in dezelfde vaart doorzet, en ‘de cijfers’ gedaald zijn, verliest het onderwerp misschien urgentie. Dan gaat het bijvoorbeeld eerder over de economische levensvatbaarheid van een Schotland buiten het VK. Of over de steun uit Londen, die Schotland toch ook door de crisis helpt.

Corona schuift zo een gordijn voor politieke vergezichten. Maar die onvoorspelbaarheid is niet uniek voor landen met separatistische bewegingen, zegt Jan Zielonka, hoogleraar politicologie in Oxford en Venetië. „Covid-19 heeft het systeem geschokt en het centrale staatsgezag moest toegeven dat het de crisis niet alleen kon bezweren. Dat heeft overal in Europa geleid tot claims over soevereiniteit en autoriteit: geef ons dan de macht en de middelen daarvoor. Dat krachtenspel is nergens beslecht.”

En door de onzekerheid over de snelheid en effectiviteit van vaccinatieprogramma’s en grillige mutaties „weet je niet meer hoe de dingen over een paar maanden zullen uitpakken”, denkt Zielonka. „Het is een doos van Pandora, die niet meer dicht kan.”

Armpje drukken

De spanning tussen centrale doorzettingsmacht bij de crisisbestrijding en de lokale praktijk speelt in allerlei gradaties en op allerlei niveaus. Zie de permanente frictie tussen het ministerie van VWS en de ‘horizontale’ GGD’s in Nederlandse regio’s over tests, labs en prikken. Of de bestuurders in Marseille en omstreken die vorig jaar weigerden het bevel uit Parijs uit te voeren om lokale cafés en restaurants te sluiten, een rondje armpje drukken dat ze verloren.

De spanning tussen centrale macht bij de crisisbestrijding en de lokale praktijk speelt in allerlei gradaties. Zie ook de permanente frictie tussen VWS en GGD’s

En het speelt op Europees niveau. Pas in juni kwam er met gezamenlijke vaccin-inkoop – eerst door een groep landen, later door de Commissie – lijn in Europees beleid. Tot dan was het ieder voor zich, tot en met dichte grenzen en een exportverbod van mondkapjes. Niet verwonderlijk, omdat volksgezondheid een zaak van de lidstaten was en Brussel vooral de regels ‘deed’ – via onder meer het EMA, dat geneesmiddelen beoordeelt.

Intussen heeft Brussel wel de centrale regie genomen, maar hapert de distributie van vaccins over de lidstaten, wellicht omdat de Commissie had ingezet op prijs en veiligheid, niet op snelheid – een keuze die Commissievoorzitter Von der Leyen blijft verdedigen. Maar het verleidde haar wel tot het impulsieve besluit de Iers-Noord-Ierse grens met een noodverordening te sluiten om de uitvoer van het AstraZeneca-vaccin via die ‘achterdeur’ naar het VK te blokkeren. Een besluit dat ze snel moest herroepen.

Als de uitvoering „kraakt en piept komen verzengende tegenkrachten los die de Commissie niet gewend [is]”, schreef Europa-kenner Luuk van Middelaar in zijn NRC-column, nog voor de Ierse episode.

Die tegenkrachten kwamen – met verkiezingen in aantocht – uit Duitsland, dat als ‘wieg’ van het BioNTech/Pfizer-vaccin recht zou hebben op meer vaccins. En, minder verrassend, uit Hongarije. „Het Hongaarse volk heeft een vaccin nodig, geen verklaring”, zei premier Orbán. „Als het niet uit Brussel kan komen, moet het ergens anders vandaan komen.” Als enige EU-lidstaat gaat Hongarije vaccineren met het niet Europees goedgekeurde Spoetnik V.

Die Europese, anti-solidaire tegenkrachten ‘separatistisch’ noemen gaat te ver, al zal Moskou het met zijn ‘vaccindiplomatie’ vast wel zo zien. Middelpuntvliedend zijn ze zeker.

Brussel kan die krachten zelf helpen temmen, om te beginnen door niet al te veel ‘van Mars’ te willen zijn, schreef politicoloog Zielonka na VDL’s Ierse U-bocht in Die Zeit. „Overleg en vertrouwen op consensus voorkomen roekeloosheid waar je later spijt van krijgt.” Als de EU te rücksichtslos „eigenbatige ambities nastreeft ten koste van anderen, wordt zij gewantrouwd en tegengewerkt door sterke machten en bedrogen door zwakkere.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 februari 2021