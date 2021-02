André van Duin gaat spreken bij Dodenherdenking

Kleinkunstenaar en presentator André van Duin gaat op de Dam spreken tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei vrijdag bekendgemaakt. Of er publiek bij de toespraak aanwezig kan zijn is vanwege de coronapandemie nog niet bekend.

Van Duin is een geboren Rotterdammer die opgroeide in de stad die grotendeels verwoest werd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. „Zijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Duitsland, iets waar thuis nooit over werd gesproken”, schrijft het comité. Gerdi Verbeet is voorzitter van het comité en zegt het „belangrijk” te vinden dat een bekend persoon als Van Duin „wil vertellen wat de Tweede Wereldoorlog tot op de dag van vandaag voor hem betekent”.

Verder schrijft de organisatie rekening te houden met verschillende scenario’s, van een herdenking met „een zeer beperkt aantal aanwezigen” tot een waarbij mensen op uitnodiging aanwezig kunnen zijn. Hoe dan ook zullen de aanwezigen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, omdat het coronavirus tegen die tijd naar verwachting nog niet uitgebannen is. Voorafgaand aan de ceremonie geeft schrijver Roxane van Iperen een voordracht in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.