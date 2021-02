Aanzoek Jesse Klaver aan linkse partijen leidt vooral tot irritatie

Er rust maar geen zegen op linkse samenwerking. Elke keer als de grootste pleitbezorger daarvan, GroenLinks-leider Jesse Klaver, daartoe een publieke oproep doet, zijn de reacties van de gedroomde partners afhoudend of zelfs afwijzend. Achter de schermen groeit bij andere progressieve of linkse partijen zelfs de irritatie.

Vrijdagochtend gebeurde dat opnieuw. Klaver riep in een interview met de Volkskrant nog eens op tot een „progressieve alliantie”. Die zou dan nog voor de verkiezingen van 17 maart een ‘stembusakkoord’ moeten sluiten. De GroenLinks-leider richtte zich dit keer op de PvdA en D66. Het bondje met de SP, die Klaver bij eerdere versies van zijn oproep tot linkse samenwerking nog nadrukkelijk noemde, is kennelijk wat bekoeld.

D66 liet nog in dezelfde Volkskrant-editie weten weliswaar een „zo progressief mogelijk kabinet” na te streven maar zei het door Klaver voorgestelde stembusakkoord af te wijzen. „Het is niet goed voor Nederland als de politiek nu in blokken tegenover elkaar gaat staan”, zei een woordvoerder van lijsttrekker Sigrid Kaag.

De reactie van PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen was al even afwijzend: ja, samen optrekken op links is een goed idee, maar niet met D66. „SP en GroenLinks zijn onze bondgenoten”, zei Ploumen via een woordvoerder. „Daarom willen we ook alleen samen met een van deze twee partijen in een nieuw kabinet.”

Subtiel verschil: waar Ploumen het heeft over samenwerking met de SP of GroenLinks, of allebei, praat Klaver alsof hij er al uit is met de PvdA. „Met de PvdA trekken we samen op, die afspraak staat.” Dat zien ze in de PvdA-fractie anders.

Klaver zegt steeds nauw overleg te voeren met zijn bondgenoten, maar ook dat blijkt anders te liggen. Hij moest zelf erkennen dat de opmerkingen van SP-leider Lillian Marijnissen twee weken geleden hem hadden overvallen. Marijnissen zei toen in de Volkskrant dat politieke samenwerking wat haar betreft niet per se met GroenLinks of de PvdA hoeft te zijn. Ze zei ook prettig zaken te kunnen doen met het CDA en de ChristenUnie. „Nou ja, dat is hun keuze”, reageerde Klaver vrijdagochtend. „Al geef ik Marijnissen nog niet op. Maar de karavaan moet door.”

Driehoeksverhouding

Een jaar geleden zag de driehoeksverhouding tussen PvdA, GroenLinks en SP er nog aanmerkelijk liefdevoller uit. Op een gezamenlijke bijeenkomst in Amsterdam, kort voor het land voor de eerste keer op slot ging wegens de uitbraak van de Covid 19-epidemie, kondigden de drie linkse oppositiepartijen „een gezamenlijke boodschap” aan om de voorgenomen belastingplannen van het kabinet-Rutte III te dwarsbomen.

Het was een opmerkelijk initiatief omdat nog geen half jaar eerder na Prinsjesdag 2019 GroenLinks-leider Klaver van de andere twee partijen juist grote kritiek had gekregen omdat hij blind de begrotingen en fiscale plannen van hetzelfde kabinet ging steunen.

Vorige maand, bij de aftrap van zijn verkiezingscampagne, verbreedde Klaver zijn ideale links-progressieve machtsblok met D66. „Onze idealen, van deze progressieve beweging, moeten de opdracht zijn voor een nieuw kabinet en de kern zijn van een nieuw regeerakkoord.”

Dat initiatief werd en wordt bij de andere drie nauwelijks serieus genomen. Bij D66 is bijvoorbeeld te horen dat zij echt niet met de EU-kritische SP in een kabinet gaan zitten.

De SP en PvdA willen graag samenwerken met linkse partijen, maar vinden D66 gewoon geen linkse partij. „Wel progressief, niet links”, zegt een SP-Kamerlid.

Daarbij is men bij de PvdA Klavers vorige politieke statement nog niet te boven – nog steeds niet trouwens. Met zijn aankondiging op 10 januari in tv-programma Buitenhof dat GroenLinks bij het toen aanstaande debat over de Toeslagenaffaire een motie van wantrouwen zou gaan indienen, als het kabinet niet uit eigen beweging zou opstappen, zette hij onmiskenbaar ook druk op collega-oppositieleider Lodewijk Asscher. De PvdA-voorman was in het vorige kabinet immers medeverantwoordelijk voor het toeslagenbeleid geweest.

Politieke moordaanslag

Asscher, ook onder druk gezet binnen zijn eigen partij, besloot kort hierop het lijsttrekkerschap op te geven en liet de PvdA verbouwereerd achter. Binnen de Tweede Kamerfractie is Klavers stoere taal bijzonder slecht gevallen. Dat was „een politieke moordaanslag op onze partijleider”, klinkt het daar.

Over Klavers meest recente oproep schudt men, bij zowel PvdA als D66, opnieuw met onbegrip het hoofd. „Hij verandert elk half jaar van strategie”, zegt een PvdA-Kamerlid. „Eerst met de SP, dan weer zonder. Soms met z’n vieren, nu weer met z’n drieën. Wat wíl hij nou?”

Ook voor D66 is niet helemaal duidelijk welke kant Klaver nu precies op wil. Bovendien neemt men het hem daar kwalijk dat hij zijn formatiestrategieën zo opzichtig via de media prijsgeeft. Hij zegt dan wel intensief met zijn collega’s leiders op links te overleggen, maar dat wordt door zowel SP, PvdA als D66 weersproken.