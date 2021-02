Wie is de rapper wiens arrestatie in Spanje leidt tot rellen?

De Catalaanse rapper Pablo Hasél (32) zit sinds dinsdag in de cel voor onder meer „het beledigen van de monarchie” en „het verheerlijken van terrorisme”. Dat zorgt in veel Spaanse steden al dagen voor protestacties, die soms uitliepen op geweld. In Barcelona werden containers in brand gestoken, winkels geplunderd en werd met stenen gegooid. De politie greep in met charges. Ook in Valencia, Palma de Mallorca, Gerona en Lerida was het onrustig.

De 32-jarige rapper, het in zijn liedjes onder meer opneemt voor de verboden marxistische guerrillabeweging Grapo, ex-koning Juan Carlos afschildert als een maffiabaas en de militaire politie Guardia Civil beschuldigt van martelen, krijgt steun van ruim tweehonderd andere artiesten en kunstenaars. Zij hebben een petitie getekend waarin Haséls veroordeling „een ernstige inperking van de artistieke vrijheid” wordt genoemd.

De zaak heeft de discussie over de vrijheid van meningsuiting in Spanje doen oplaaien. De linkse regering in Madrid wil de wet uit 2015 waarin de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht aan banden worden gelegd, aanpassen of zelfs helemaal afschaffen, maar dat verandert niets meer aan de gevangenisstraf voor Hasél. Is Hasél een protestzanger of een gevaar voor de samenleving?

Wie is deze Pablo Hasél?

Pablo Hasél wordt op 9 augustus 1988 als Pablo Rivadulla Duró geboren in de Catalaanse stad Lerida als zoon van de rijke zakenman Ignacio Rivadulla. Als 10-jarige wordt hij gegrepen door het album Straight outta Compton van de hiphopgroep N.W.A. Hij zet zich als linkse tiener af tegen het sociale milieu van zijn ouders en laat zich inspireren door Ché Guevara, de Cubaanse revolutie en het marxisme. Hasél gaat protestliedjes schrijven over de Spaanse samenleving en debuteert in 2005 met Esto no es el paraíso(Dit is niet het Paradijs). Dat zijn liedjes behalve op bijval ook op protest stuiten, stimuleert hem alleen maar om verder te gaan. Zijn raps worden extremer en beledigingen grover.

Hoe komt hij in aanraking met justitie?

Hasél wordt op 4 oktober 2011 voor het eerst door de politie opgepakt nadat hij in het nummer Democracia su puta madre de daden verheerlijkte van Manuel Pérez Martínez – tot zeventien jaar veroordeeld vanwege zijn banden met de Grapo. Zijn arrestatie zorgt voor grote ophef en protest, en de volgende dag wordt Hasél onder voorwaarden vrijgelaten. Drie jaar later volgt een eerste veroordeling tot twee jaar gevangenisstraf voor verheerlijking van terrorisme. Hij vecht dit aan. Dan volgt een hele reeks botsingen met de autoriteiten: in mei 2014 wordt Hasél gearresteerd wegens geweldpleging bij een demonstratie tegen extreem-rechts, in juni 2016 pakt de politie hem op vanwege het belagen van een journalist van TV3 – waarvoor hij een half jaar cel en 12.150 euro boete krijgt – en in maart 2018 wordt Hasél voor het beledigen van de monarchie” en „het verheerlijken van terrorisme” in onder meer 1.915 tweets tot twee jaar en een dag cel veroordeeld. Bovendien krijgt hij een boete van 24.300 euro.

Hasél gaat met steun van talloze sympathisanten in beroep en hoeft in afwachting daarvan nog niet de cel in. De nationale rechtbank veroordeelt hem in 2020 tot negen maanden, maar vanwege de openstaande boete kan dat meer dan twee jaar worden. De rechtbank in Lerida heeft hem op donderdag 18 februari voor nog eens 2,5 jaar veroordeeld vanwege het bedreigen van een getuige in 2017. Ook hiertegen kan hij nog in beroep.

Waarom zijn de straffen zo hoog?

Dat heeft te maken met het verleden van Spanje, waarin de wetten om terrorisme – onder meer van de Baskische terreurbeweging ETA – te bestrijden zeer streng zijn. De conservatieve Partido Popular (PP) heeft de wetgeving tijdens de regeerperiode van Mariano Rajoy in 2015 bovendien verder aangescherpt: Behalve dat verheerlijken van verboden organisaties en het beledigen van de koning volgens het wetboek van strafrecht kan worden vervolgd, hebben autoriteiten meer bescherming gekregen. Zo staan er straffen op het ongevraagd verspreiden van foto’s van agenten of Guardia Civil. Rechters kunnen dit niet zomaar naast zich neerleggen.

Is het toch niet ongewenst dat een rapper voor protestliedjes de cel in moet?

Daar is eigenlijk vrijwel iedereen het over eens. Spanje staat met het vervolgen van zangers – in 2018 vluchtte de veroordeelde rapper Valtònyc naar België – ook in het buitenland te kijk. Het is aan de huidige coalitieregering van de sociaal-democraat Pedro Sánchez om de wetgeving te wijzigen. Dat kan als daar een tweederde meerderheid voor is. De protesten zouden zich dus in de praktijk tegen de wetgevende macht moeten richten. Zolang die zelf de wet niet wijzigt is het wel heel opportunistisch van de uiterst linkse regeringspartner Podemos om samen met de protesterende menigtes „gerechtigheid voor Hasél” te eisen.