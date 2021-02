Als mijn collega voorstelt ons reguliere werkoverleg vrijdag schaatsend te voeren, stem ik direct in. Twee dagen later schaatsen we in alle vroegte over spiegelglad ijs. Als we via een klein slootje de diepe Drecht bij Woerden opstappen, vraagt een vrouw-alleen of ze zich bij ons mag aansluiten: toch veiliger als het dan nog verlaten ijs het opeens zou begeven. Dat mag uiteraard, maar we grinniken dat we officieel wel werkoverleg voeren. Daar neemt ze geenszins aanstoot aan, integendeel: „Als jullie zó werkoverleg voeren, wil ik graag bij jullie solliciteren!”

