Vrouwelijke oud-Olympiër en minister wordt voorzitter Spelen in Tokio

Seiko Hashimoto is de nieuwe voorzitter van het organiserend comité van de Olympische Spelen in Tokio. De politica en voormalig Olympiër was door het comité voorgedragen en heeft die voordracht aanvaard, zei ze donderdag tegen de pers. Ze volgt oud-premier Yoshiro Mori op, die was afgetreden vanwege een aantal seksistische opmerkingen.

De 56-jarige Hashimoto is nu nog als minister verantwoordelijk voor de organisatie van de Spelen in het Japanse kabinet. Ook de versterking van de positie van vrouwen zit nu in haar portefeuille. Haar ministerschap zal ze neerleggen. Hashimoto heeft meer bestuurlijke ervaring en is ook volksvertegenwoordiger geweest; de nieuwe voorzitter heeft meer dan 25 jaar politieke ervaring.

Voor ze de politiek in ging was Hashimoto sporter. Ze nam in 1984 voor het eerst deel aan de Winterspelen in Sarajevo als schaatser, en kwam op de Zomerspelen uit als baanwielrenner. Ze kwam op zeven Olympische Spelen in actie, en won één medaille: brons op de 1.500 meter schaatsen in 1992. Toch gaat haar band met de Spelen zelfs verder terug - naar vóór ze kon lopen. Haar naam Seiko is een verwijzing naar de Olympische vlam, die vijf dagen na haar geboorte in 1964 ook ontstoken werd in Tokio.

Opstappen Mori

De afgelopen weken was de inmiddels opgestapte Yoshiro Mori veelvuldig in het nieuws. Mori stapte vorige week op nadat er ophef was ontstaan over uitingen die hij had gedaan in zijn rol als voorzitter. Toen hem werd gevraagd of er meer vrouwen in het organiserend comité zouden moeten plaatsnemen, zei hij dat zijn „persoonlijke mening” is dat zij te veel aan het woord willen zijn. Hij opperde dat hun spreektijd misschien wel ingekort zou moeten worden om de vergaderingen behapbaar te houden. De oud-premier heeft zijn excuses aangeboden, maar dat was niet voldoende om de druk op zijn persoon weg te nemen.

Hashimoto staat nu dezelfde moeilijke klus te wachten als Mori eerder: een manier vinden om de Spelen door te kunnen laten gaan. Het wereldwijde sportevenement zou eigenlijk vorig jaar al plaatsvinden, maar werd verplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het is nog de vraag of de situatie rond de pandemie inmiddels voldoende verbeterd is om de opening, die gepland staat voor 23 juli, te kunnen laten doorgaan. „Ik neem deze enorme verantwoordelijkheid aan”, zei Hashimoto donderdag. „Ik heb het gevoel dat ik me schrap kan zetten.”