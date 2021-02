Voor de rechter om het sperma van wonderpaard Totilas

De bekende Duitse paardenfokker Paul Schockemöhle, die in 2010 wonderpaard Totilas van de Nederlandse ondernemer Kees Visser kocht, is naar de rechter gestapt. Hij wil verhinderen dat Visser diepvriessperma van Totilas verkoopt, dat naar zijn zeggen aan hem toebehoort. Dat zegt Schockemöhle tegen NRC

Schockemöhle nam de dressuurhengst voor naar verluidt 10 miljoen euro over – een exact bedrag wil hij niet noemen, maar „het zit in de buurt”. Er is volgens hem geen contract opgesteld, maar mondeling zouden er heldere afspraken zijn gemaakt. „Visser heeft destijds bijna vierhonderd rietjes sperma aan me gegeven. Hij wilde een paar rietjes voor zijn eigen merries behouden, maar zou verder niets verkopen. Ik ken hem al lang en vertrouwde hem.”

Zijn verbazing was groot toen Visser na de dood van Totilas, eind vorig jaar, alsnog sperma ging verkopen.

Het is ongewenste concurrentie, zegt Schockemöhle, die in Nederland sperma van Totilas verkoopt via hengstenstation Van Uytert in Heerewaarden. Voor een diepvriesrietje betaal je daar sinds begin dit jaar 3.500 euro. Nu Visser ook verkoopt – 3.750 voor een bevruchting – wordt het voor hem moeilijker. Schockemöhle schat dat zijn concurrent zeker 700.000 euro met zijn sperma kan opstrijken. „Dat recht heeft hij niet en dat wil ik bij de rechter gaan bewijzen. Ik houd niet van vals spel.”

Een sprookje stukgemaakt

Visser is zich van geen kwaad bewust. „Toen ik het paard aan Schockemöhle verkocht, moest er nog een aantal merries worden gedekt, vanwege contractverplichtingen. Daarom heb ik een hoeveelheid sperma voor mezelf gehouden. Zie het als een boomgaard die je verkoopt. De appels die uit de bomen vallen zijn voor meneer Schockemöhle. Wat er in mijn kelder ligt niet.”

Luister ook naar de podcast De 700 kinderen van wonderpaard Totilas, uit 2019

Het klopt, zegt Visser, dat hij het sperma van Totilas jarenlang niet verkocht heeft. „We zijn een aantal jaren in het buitenland geweest. Toen ik het paard verkocht had viel de halve Nederlandse hippische wereld over mij heen. Men vond dat ik het Nederlandse sprookje had stukgemaakt, maar vergat dat Totilas door al zijn overwinningen een kostbaar bezit was geworden. Eén misstap kon het einde van zijn carrière inluiden.” Ruim een jaar voor de verkoop van Totilas probeerde Visser zijn penibele situatie duidelijk te maken in een interview met NRC.

Hij beschouwt zichzelf niet als concurrent van Schockemöhle. Waar de Duitser dekkingen aanbiedt in de vorm van inseminatie, maakt hij gebruik van ICSI, een techniek waarbij eicellen bij een donormerrie worden ‘geoogst’, om vervolgens buiten het lichaam te laten rijpen. De eicellen worden met één zaadcel geïnjecteerd en minstens een week opgekweekt. Zijn de embryo’s transplanteerbaar, dan worden ze ingebracht bij de draagmerrie. Visser: „Schockemöhle en ik hebben allebei een Opel, maar die van mij is een stuk duurder.”

Hoeveel rietjes sperma van Totilas hij bezit wil Visser niet zeggen. Maar hij vindt dat hij volkomen in zijn recht staat en ziet de rechtsgang met vertrouwen tegemoet.

Totilas in 2010 bij Indoor Brabant, met Edward Gal. Foto Peter van der Ham

Totilas sleepte met Edward Gal de ene na de andere prijs in de wacht. De combinatie veroverde in 2009 goud op het EK in Windsor en won drie keer goud op het Wereldkampioenschap in Kentucky een jaar later.

Ook de nakomelingen van Totilas doen het opvallend goed. Vorige week nog veroverden drie van zijn zonen een ereplek bij een concours in het Groningse Tolbert. Edward Gal behaalde met Total US de eerste plaats en met Toto Jr de tweede. Marlies van Baalen reed met nazaat Go Legend naar de derde plek. „Het is geweldig om twee van zulke paarden te hebben op weg naar Tokio, want dat is het doel”, zei Gal na afloop.

Als Gal met nakomelingen van Totilas uitkomt in Tokio, zal dat de belangstelling voor diens sperma alleen maar vergroten, is de verwachting. Voor Visser is dat geen probleem. „Ik heb voldoende om voorlopig vooruit te kunnen.”