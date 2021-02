Vier Utrechters opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel

De politie heeft woensdag vier mannen uit Utrecht aangehouden die zouden behoren tot de top van de Utrechtse drugshandel. Twee van hen worden verdacht van het runnen van grootschalige handel in cocaïne en heroïne in Utrecht en het transporteren van deze drugs naar het buitenland. De andere twee zouden een „beperktere, faciliterende rol” hebben gehad, meldt de politie donderdagmiddag. Twee van de verdachten zijn 23 jaar oud, de andere twee 26 en 28 jaar.

Op vier locaties in de stad Utrecht en in Nieuwegein en Soesterberg zijn huiszoekingen verricht. Agenten troffen daarbij kilo’s harddrugs met een straatwaarde van ruim 150.000 euro aan, een grote hoeveelheid contant geld en een vuurwapen. Deze zijn net als een auto en twee horloges in beslag genomen.

‘Flinke klap’ Utrechtse drugshandel

De arrestaties zijn onderdeel van een langer lopend politie-onderzoek naar drugscriminaliteit in Utrecht. Daarbij werden in november en december in totaal zestien straatdealers opgepakt. De circa vijfhonderd contacten in hun telefoon kregen een sms met informatie over hulpverlening voor verslaving, schulden en tips om uit het drugscircuit te stappen.

Volgens politiechef Liesbeth Maas is met de vier arrestatie van woensdag een „flinke klap” uitgedeeld aan de Utrechtse drugshandel. „Tegelijkertijd zijn we realistisch en weten we dat er nieuwe spelers klaarstaan om dit ‘gat’ te dichten”, aldus Maas, die stelt dat de politie steeds meer zicht heeft op de netwerken en handelwijzen van drugshandelaren.