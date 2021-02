Tweede Kamer schoorvoetend akkoord met spoedwet avondklok

De manier waarop het nu gaat is niet fraai, maar het moet maar. Dat was kort samengevat het gevoel waarmee de Tweede Kamer donderdag met de nieuwe spoedwet over de avondklok instemde. Veel fracties namen het kabinet de juridische fouten kwalijk waardoor de avondklok dinsdag bij de Haagse rechter plotseling strandde. Maar de maatregel om die reden nu afserveren ging de meeste partijen te ver, gezien de nog altijd grote onzekerheid over de Britse variant van het coronavirus.

Dat de politiek al dagenlang over de avondklok praat omdat de rechter deze afwees, vonden veel partijen pijnlijk. PVV-leider Geert Wilders sprak van „gênant geklungel”, PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vreesde dat het vertrouwen van burgers in de corona-aanpak is geschaad. De Kamer was er ook niet gelukkig mee dat ze twee dagen na de rechterlijke uitspraak gehaast een nieuwe spoedwet moest bespreken die de avondklok juridisch moet redden. Maarten Groothuizen (D66) vroeg zich af in welke „staatsrechtelijke spaghetti” hij was beland.

Twijfels Raad van State

Een andere bron van irritatie bij de Kamer: het kabinet had dit allemaal kunnen voorkomen. Veel partijen prezen SGP-leider Kees van der Staaij, die in eerdere debatten al vraagtekens plaatste bij de juridische grondslag voor de avondklok die het kabinet had gekozen. Ook de Raad van State had daarover twijfels. „Het kabinet was gewaarschuwd, maar koos toch voor dit juridische wankele instrument”, concludeerde GroenLinks-woordvoerder Suzanne Kröger.

De Kamer is wel positief over de oplossing van het kabinet om, in lijn met het advies van de Raad van State, de avondklok in de coronawet onder te brengen. Van der Staaij (SGP) noemde dit „de koninklijke weg”, omdat het parlement zo meer inspraak heeft. Partijen wilden van demissionair premier Mark Rutte (VVD) de garantie dat het kabinet aan de coronawet vasthoudt, óók als het vrijdag het hoger beroep tegen Viruswaarheid wint. In dat geval zou het kabinet namelijk kunnen terugvallen op de oude juridische constructie.

Rutte wilde daar geen „hard ja” op zeggen. Ook hield hij vol dat de door de rechter afgewezen grondslag juridisch wél „de juiste route” was en dat de staat daarom het hoger beroep doorzet. Wilde de premier dan helemaal geen fouten toegeven, vroegen Kamerleden zich af. En wilde hij nu de optie openhouden om toch niet voor de spoedwet te kiezen waarvoor de Kamer het reces had onderbroken? Uiteindelijk zei Rutte dat dit natuurlijk wel „voor de hand ligt”. „Je wil niet dat zo’n wet na zes uur debatteren niet van kracht wordt.”

Vrijdag zal de Eerste Kamer over de spoedwet debatteren. Ook daar wordt instemming van een meerderheid verwacht.

Besmettingscijfers stabiliseren

De premier behield de steun van een ruime meerderheid en daarmee is de avondklok juridisch gered. Maar in het debat werd ook duidelijk dat een aantal partijen kritischer wordt over de vraag of de avondklok nog proportioneel is. De besmettingscijfers stabiliseren, de opmars van de Britse variant rukt trager op dan het RIVM heeft voorspeld. Bij welke cijfers kan het kabinet de avondklok intrekken, vroeg SP’er Maarten Hijink?

En hoe langer de avondklok duurt, hoe groter de sociale en maatschappelijke impact, vreest GroenLinks. „De ongewenste effecten op dat vlak zijn niet in beeld”, zei Kröger. Dat vindt ook regeringspartij ChristenUnie, die meent dat het kabinet de noodzaak van een mogelijke verlenging van de avondklok beter moet onderbouwen. Voor de ChristenUnie staat „het sein nu op oranje”, zei Kamerlid Stieneke van der Graaf.

Het kabinet bespreekt dit weekend op het Catshuis of de avondklok ook na 2 maart moet gelden. Rutte is „niet positief” over snelle opheffing, zei hij, hij ziet „weinig ruimte” voor versoepelingen. Volgens de premier zijn er nog te veel besmettingen en ziekenhuisopnames. Grote kans dus dat de premier volgende week het parlement om verdere verlenging vraagt. Hoewel hij dan juridisch sterker staat, is het de vraag of de politieke steun nog even groot is.

