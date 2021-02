De fietsbel lijkt er tegenwoordig alleen nog voor de sier te zitten

De uitvinder

De fietsbel werd uitgevonden door de Britse fietsenfabrikant John Richard Dedicoat (1840-1903), tevens bedenker van de puntenslijper, en werd standaard gemonteerd op de Pegasus-fiets. De eerste patenten op de bel komen uit 1877. De alleroudste fietsen maakten nog veel lawaai bij het rijden, maar met de komst van de met lucht gevulde rubberbanden eind negentiende eeuw werd de bel noodzakelijk.

Wettelijk verplicht

In Nederland is een fietsbel sinds 1906 wettelijk verplicht. De regel is opgenomen in artikel 5.9.71 van de Regeling Voertuigen. Hoewel het overtreden van deze wet zelden wordt beboet, is een politieagent wel degelijk bevoegd om een bel te onderwerpen aan een „visuele en auditieve controle, waarbij de bel in werking wordt gesteld”. De boete: 40 euro.

Linkerzijde, vanwege het afslaan

Fietsbellen mogen aan beide zijden van het stuur worden geplaatst, maar zijn bijna altijd links gemonteerd. Over hoe dit zo is gekomen, zijn verschillende theorieën. „Fietsfabrikanten doen dit wellicht omdat je dan nog steeds kunt bellen terwijl je je rechterhand uitsteekt bij het rechts afslaan”, reageert de RAI Vereniging (Rijwiel- en Automobiel Industrie) per mail. „Rechts afslaan is een korte bocht, links afslaan is veelal een langere bocht. Mogelijk wordt er door fietsfabrikanten ook gekeken naar brom- en motorfietswetgeving.” In die laatste wordt links de standaardzijde genoemd.

Linkerzijde, vanwege de rem

Een andere hypothese is dat voor de linkerkant is gekozen in de tijd dat men nog op de zogeheten ‘hoge bi’ reed, een vroeg fietstype met een zeer hoog voorwiel en klein achterwiel. Op het stuur zat de rem rechts, omdat de meeste mensen rechtshandig zijn en zo dus kracht kunnen zetten met die hand. Bleef de linkerzijde over voor het belletje. Op oude koetsen zat de toeter aan de linkerzijde, dus het kan ook zijn dat dit bij fietsen – die aanvankelijk ook een toeter hadden – is overgenomen.

Fietsbel op de racefiets

Ook racefietsen zijn verplicht een bel te hebben. Dat dit vaak niet zo is, vanwege het extra gewicht of omdat het stuurtype van racefietsen ongeschikt kan zijn voor gangbare bellen, leidt tot veel ergernissen – getuige de aardige hoeveelheid krantenartikelen erover.