‘Tramschutter’ Gökmen T. verwondt gevangenisbewaarder met steekwapen

Gökmen T. heeft donderdag een bewaarder van de Rotterdamse gevangenis De Schie gestoken met een zelfgemaakt wapen. De medewerker is lichtgewond geraakt en in het ziekenhuis behandeld. Dat bevestigt een woordvoerder van de gevangenis na berichtgeving van RTV Rijnmond.

T. heeft bij het incident vermoedelijk een zelfgemaakt voorwerp gebruikt, dat hij in zijn cel had liggen. Volgens de woordvoerder lijkt er geen aanleiding te zijn voor de steekpartij. T. is in een strafcel gezet en de gevangenis heeft aangifte tegen hem gedaan. Het onderzoek naar de exacte toedracht loopt nog.

Gökmen T. schoot in 2019 vier mensen dood in een tram in Utrecht. Drie anderen raakten zwaargewond. Voor de schietpartij met terroristisch motief werd hij veroordeeld tot levenslang. T. zit zijn straf uit op de terroristenafdeling van De Schie, een kleine afdeling die afgescheiden is van andere delen van de gevangenis. Het gevangenisregime is intensiever dan op reguliere afdelingen.

