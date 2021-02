Scholen sluiten betekent ook economische schade

Vorige week vierden wij het heuglijke nieuws dat de basisscholen en kinderdagverblijven weer open gaan. Daarmee kwam een voorlopig einde aan de verwaarlozing van de kennisoverdracht en de vereenzaming bij meer dan een miljoen kinderen. Nog eens meer dan een miljoen middelbare scholieren moeten helaas langer thuis blijven.

Gerard van den Berg is hoogleraar economie aan de Universiteit Groningen en is ook verbonden aan de afdeling epidemiologie van het UMCG.

Er is veel bekend over de desastreuze effecten van de lockdownmaatregelen op het welzijn van tieners en studenten. Maar hoe zit het met de economische gevolgen op de langere termijn? Die zien er bar uit. Wetenschappelijke studies vinden vaak dat ieder extra jaar dat onderwijs kan worden genoten gemiddeld tot wel 10 procent meer inkomen leidt, per jaar, voor de rest van het leven. Ook kleinere reducties in schooltijd leiden tot inkomensverlies in de toekomst. Driekwart jaar online onderwijs van lagere kwaliteit kan dan zo maar tot 5 procent minder inkomen per jaar leiden.

Degenen die binnenkort hun studie voltooien zullen tijdens een diepe recessie op de arbeidsmarkt komen. We weten dat dat een extra domper is op hun inkomensontwikkeling op de lange termijn. Jongere kinderen zullen hun achterstand ook niet zomaar kunnen goedmaken, omdat sommige vaardigheden nu eenmaal makkelijker zijn aan te leren onder een bepaalde leeftijd dan daarboven. Mede daarom zullen de woensdag toegezegde extra miljarden voor het hele onderwijs, die scholen mogen inzetten om achterstanden weg te werken, maar gedeeltelijk effect hebben. Kortom, op dit moment wordt een hele generatie de route naar de beste kennis en vaardigheden ontzegd.

Goed opgeleide bevolking

Er is nog een ander economisch aspect. Nederland moet het als geen ander land hebben van een goed geschoolde brede middenlaag van de bevolking. Een groot deel van de beroepsbevolking heeft veel moderne kennis en vaardigheden. Dit maakt ons aantrekkelijk. Door nu de opleiding van miljoenen kinderen op het spel te zetten dreigen we dit comparatieve voordeel kwijt te raken. Daar lijdt onze hele economie onder, en dus wij allen.

Lees ook: Zes oplossingen voor leerachterstanden

En dit brengt ons naar de schijntegenstelling tussen economie en gezondheid. Een haperende economie betekent heel slecht nieuws voor de gezondheid in de samenleving, op de korte én op de lange termijn. Omdat we nu nog niet weten wie straks die pijn (van baan- en inkomstenverlies) gaat dragen, betekent niet dat we dit moeten negeren. Maar, zult u zeggen, wat wilt u dan? Dat we maar meer ouderen en kwetsbaren laten overlijden aan corona? Ik zou die vraag willen omdraaien. Wat wilt u dan, beste beleidsmakers en politici? Dat we onze kinderen een fatsoenlijke toekomst ontzeggen zodat u daarmee het management in de zorgsector kunt ondersteunen en de extreem trage uitrol van de vaccinaties in het land kunt behapstukken?

We hebben niet zo lang geleden mogen leren dat in maart 2020 bewust is gekozen voor een Outbreak Management Team zonder sociale wetenschappers en economen, vanuit de gedachte dat die zich alleen maar met bijwerkingen van de coronamaatregelen bezig zouden houden. Maar sinds wanneer zijn bijwerkingen minder relevant dan de ‘hoofdwerking’? Zijn er niet talloze voorbeelden van behandelingen die afgeschaft zijn omdat de bijwerkingen te sterk bleken? Wat dat betreft slaat de avondklok alles. Natuurlijk, het is een stoere maatregel die ongetwijfeld indruk maakt. Maar zelfs de beoogde ‘hoofdwerking’ (het terugdringen van het virus) is nooit overtuigend onderbouwd. De rechter die dinsdag een streep zette door de juridische onderbouwing van de avondklok heeft dat ook gezegd.

Scholen weer open

De politiek begeeft zich op een hellend vlak als ze pro-actief beleid maakt waarbij een groot deel van de bevolking in haar vrijheid wordt beperkt in de niet-gerechtvaardigde hoop dat een ander deel daarvan profiteert. En al helemaal als dit door een kabinet gebeurt dat demissionair is omdat het de rechtsstaat ernstig heeft geschonden.

Het is tijd voor een nieuwe fase in de strijd tegen corona. Een fase waarin de belangen van tieners en studenten zwaarder worden meegewogen en waarin we meer moeite doen om de schade aan de economie te beperken. Extra geld voor het onderwijs is altijd welkom, maar de bijwerkingen van de lockdownmaatregelen moeten maximale aandacht krijgen. Kortom: de middelbare scholen en het hoger onderwijs moeten weer open gaan. Dat is een beter medicijn voor de uiteindelijke gezondheid in onze samenleving.