Grove radiopresentator praatte conservatief Amerika naar rechts

De invloedrijke Amerikaanse radiopresentator Rush Limbaugh, een pionier van conservatieve radio en een drijvende kracht achter de verrechtsing van de Republikeinen, is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw Kathryn Limbaugh bekendgemaakt. De uitgesproken conservatief leed aan longkanker en was al bijna twee weken niet te horen in zijn populaire radioprogramma, de Rush Limbaugh Show.

Limbaugh, een van de bekendste mediapersonages van de Verenigde Staten, stond bekend om de agressieve en zelfverzekerde stijl waarmee hij progressieve politici schoffeerde. Hij was een overtuigd aanhanger van oud-president Donald Trump. Trump wekte een jaar geleden ontsteltenis onder zijn politieke tegenstanders door Limbaugh tijdens de jaarlijkse State of the Union-toespraak de Medal of Freedom, de hoogste burgerlijke onderscheiding van het land, toe te kennen.

Limbaugh wordt gezien als de man die, met zijn gezaghebbende radiostem, het zogeheten talk radio groot maakte onder rechts-conservatieven. Zijn programma werd sinds 1988 op weekdagen door het hele land uitgezonden en trok een trouw miljoenenpubliek. Limbaugh, die er multimiljonair mee werd, had grote invloed op de opvattingen van Republikeinse luisteraars met zijn provocerende uitspraken. Zo was hij een overtuigde klimaatscepticus en liet hij zich negatief uit over zaken als feminisme en homoseksualiteit. Hij omschreef zichzelf in 2010, met kenmerkende onbescheidenheid, als „de intellectuele motor van de conservatieve beweging”.

Critici zagen Limbaugh als een figuur die verdeeldheid zaaide en het niet nauw nam met de feiten. Hij was een van de luidste stemmen in de stroom van ongefundeerde beschuldigingen van kiesfraude bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Na de bestorming van het Capitool vergeleek hij de relschoppers met de grondleggers van het land. „Er zijn veel conservatieven en sociale media die zeggen dat geweld of agressie helemaal onaanvaardbaar is, ongeacht de omstandigheden. Ik ben blij dat Sam Adams en Thomas Paine daar niet zo over dachten.”