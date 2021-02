Protestbeweging Myanmar probeert leger te ontregelen via hackpogingen

Een hackgroep in Myanmar heeft het voorzien op overheidswebsites die worden beheerd door het leger van het land. Die probeerde daarop opnieuw het internet en sociale media af te grendelen. De Myanmarese telecombedrijven kregen de opdracht het dataverkeer af te sluiten, zodat de bevolking alleen nog kon communiceren door te bellen of sms’en.

De hackgroep, opererend onder de naam Myanmar Hackers, stelt donderdag „te vechten voor gerechtigheid” in een online strijd met de militaire machtshebbers. De hackpogingen zijn uitgevoerd onder de vlag van de Burgerlijke Ongehoorzaamheidsbeweging, die in opstand komt tegen de machtsgreep van het leger. De hacks vormen een nieuwe protestmethode, nadat de activisten eerder het trein- en autoverkeer ontregelden, demonstreerden bij gevangenissen en opriepen tot werkstakingen.

Begin februari pleegde het leger een militaire staatsgreep in het land, waarbij de civiele regeringsleider en winnaar van de verkiezingen Aung San Suu Kyi werd opgepakt. De politieke tak van het leger verloor de verkiezingen fors van Suu Kyi en eist dat de verkiezingsuitslag ongedaan wordt gemaakt en er nieuwe verkiezingen komen.

Honderdduizenden betogers zijn in opstand gekomen tegen de gevangenschap van Suu Kyi. Inmiddels zijn er zeshonderd demonstranten opgepakt door het leger, meldt de organisatie Assistance Association for Political Prisoners. Er gaan berichten dat de militairen tijdens de demonstraties knuppels en rubberkogels hebben gebruikt bij het beteugelen van de protesten.

Stakingen

Woensdag werd in verschillende steden in het land geprotesteerd tegen de machtsgreep. De straatprotesten gingen gepaard met werkstakingen van ambtenaren, artsen, leraren, boeren, fabrieksarbeiders, bankmedewerkers en universitair medewerkers. Het leger spoort de ambtenaren via de televisie aan terug aan het werk te gaan, maar die geven daar vooralsnog geen gehoor aan.

Donderdag vaardigde het leger daarom zes arrestatiebevelen uit voor zes prominente Myanmarezen die zouden hebben opgeroepen tot stakingen. Ook heeft het leger een wetswijziging doorgevoerd voor strafverhoging voor het „aanwakkeren voor onvrede in het land”.