Onderzoekers: sprake van incidenteel pestgedrag aan top Volksbank

Binnen de top van de Volksbank was incidenteel sprake van onderling pestgedrag, intimidatie en een „onveilige werksituatie” voor sommige werknemers. De verstoorde verhoudingen binnen de top van de Volksbank zouden hier mede voor gezorgd hebben. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat is uitgevoerd door bestuursadviseur Paul Nobelen en hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot (Universiteit Leiden), waarvan de samenvatting donderdag is gepubliceerd. Volgens de onderzoekers bestonden er misverstanden over de exacte taakinvulling van de directie en was de relatie tussen directie en raad van commissarissen niet gezond.

Volgens de onderzoekers kwam dat „incidenteel” en „niet structureel” voor. De Volksbank heeft het volledige onderzoeksrapport niet gepubliceerd. Op de website is een samenvatting van het document te vinden. Voormalig financieel directeur Pieter Veuger, die enkele maanden nadat hij in dienst kwam werd ontslagen, uitte eerder stevige kritiek op het onderzoek. Veuger stelde dat de onderzoekers niet onafhankelijk handelden, maar de rechtbank Midden-Nederlandging daar niet in mee. Volgens de rechter was de „achterdocht” van Veuger niet terecht.

President-commissaris Jan van Rutte van de Volksbank stelt dat het onderzoek bevestigt dat de interactie tussen de raad van commissarissen en directie tussen januari en augustus 2020 „niet optimaal was”. Onder leiding van de nieuwe topman Martijn Gribnau heeft de Volksbank een nieuwe opzet van de raad van bestuur ontwikkeld bij de bank, die volledig in handen is van de staat. Naast Veuger werd daarom ook de operationeel directeur ontslagen na een meningsverschil over de toekomst van de bank.

Lees ook: De Volksbank schrapt 400-500 banen en gooit topstructuur om