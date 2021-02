OM wil vader van de kinderen uit Ruinerwold niet vervolgen

Het Openbaar Ministerie wil de vader van het gezin dat jarenlang vastzat in een boerderij in Ruinerwold niet verder vervolgen voor vrijheidsberoving en misbruik van een van zijn kinderen. Gerrit Jan van D. is door een beroerte in 2016 niet in staat om de zaak te volgen of aan het proces deel te nemen, hebben deskundigen vastgesteld. De officieren van justitie hebben de rechtbank donderdag gevraagd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren.

Verschillende experts hebben zich over de toestand van Van D. gebogen, zeiden de officieren in hun requisitoir. Er is gekeken of er manieren te vinden waren waarop er alsnog contact met hem gelegd kon worden, bijvoorbeeld met een spraakcomputer, app of aanwijskaarten. Geen van deze middelen bleek voldoende te helpen om ingezet te kunnen worden in een strafzaak. Het ziet er ook niet naar uit dat daar nog verbetering in komt. Volgens justitie kan zo geen eerlijk proces gevoerd worden. Vervolging zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Verschanst

Gerrit Jan van D. had zich uit zijn geloofsovertuiging met zes van zijn negen kinderen verschanst in de kelder van hun woning. Ze wachtten daar „het einde der tijden” af. Vijf van de zes zeiden tijdens een zitting dat ze daar vrijwillig zaten, omdat ze zich onprettig voelden in de buitenwereld. Ze waren ook niet altijd fysiek opgesloten, zei justitie. Toch vindt het OM dat er wel sprake is geweest van vrijheidsberoving omdat ze verteld was dat ze buiten de hekken rond het huis ten prooi zouden vallen aan slechte geesten.

Een van de kinderen wist in oktober 2019 aan de situatie te ontkomen door in een café in de buurt om hulp te vragen. Justitie blijft er wel bij dat het goed is dat er toen is ingegrepen. „We konden niet de deur achter ons dichttrekken, de kinderen aan hun lot overlaten en er maar het beste van hopen. Vanuit het oogpunt van waarheidsvinding moest er onderzoek gedaan worden naar de aangetroffen situatie. Maar ook vanuit de zorgen over het welzijn van het gezin, moest er gehandeld worden”, aldus de officier. Er is overigens nog een tweede verdachte in de zaak, Jozef B. Hij was een klusjesman en hielp het gezin in afzondering.

Het OM zegt dat het besluit om Van D. niet te vervolgen „voor met name de oudste vier kinderen - die zich hadden ontworsteld aan de leefgemeenschap - hard aankomt”. Het is denkbaar dat de jongere kinderen ondanks alles bij hun vader willen blijven wonen, ook om mantelzorg te verlenen. „Dat is hun keuze”, sloot de officier van justitie donderdag het requisitoir af.