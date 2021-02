Olympiakos met 4-2 te sterk voor PSV

PSV moet in de Europa League vrezen voor uitschakeling. De Eindhovenaren verloren donderdag in de eerste knock-outronde met 4-2 bij de Griekse koploper Olympiakos Piraeus. PSV moet volgende week in het Philips Stadion dus sowieso met twee doelpunten verschil winnen om alsnog naar de achtste finales te gaan.

Halverwege was de stand in Piraeus al 3-2. Eran Zahavi bracht PSV tot twee keer toe terug van een achterstand, eerst met een van richting veranderd schot en daarna met een kopbal. PSV verloor het duel door grote defensieve fouten. Bij de 3-2 liet invaller Timo Baumgartl zich eenvoudig aftroeven. Na rust ging linksback Philipp Max bij de 4-2 in de fout.

Middenvelder Ibrahim Sangaré mist volgende week de return. De middenvelder van PSV kreeg een gele kaart en is geschorst. Centrale verdediger Olivier Boscagli viel in de eerste helft geblesseerd uit. Vanaf 21.00 uur speelt Ajax in de Europa League tegen Lille. (ANP)