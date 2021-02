NASA-verkenner Perseverance veilig geland op Mars

NASA heeft opnieuw met succes een onbemande verkenner laten landen op Mars. Dat was te zien op livebeelden die door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie werden uitgezonden. Het Marskarretje Perseverance kwam rond 22.00 uur Nederlandse tijd aan op de rode planeet.

De sonde vloog met een snelheid van 20.000 kilometer per uur - beschermd door een hitteschild - de dunne atmosfeer van Mars binnen. De zeven minuten daarna werden door NASA omschreven als „zeven minuten angstzweet”, omdat er geen directe communicatie met Perseverance mogelijk was: de vertraging in het radiocontact tussen Mars en de aarde is ongeveer tien minuten. Om 21.56 Nederlandse tijd landde de verkenner met een parachute op de oppervlakte van de planeet.

Het werkterrein van Perseverance is de krater Jezero. Daar zou miljarden jaren geleden, toen er op Mars water zou hebben gestroomd, mogelijk een rivier zijn uitgemond in een meer. De Marskar moet onderzoeken of in de krater nog oude sporen van leven te vinden zijn. Aan boord van de verkenner zijn meer dan twintig camera’s, een boor en twee microfoons, zodat we Mars straks voor het eerst kunnen horen.

Perseverance moet tientallen bodemmonsters gaan verzamelen. Deze buisjes worden achtergelaten op de planeet en - als alles goed gaat - rond 2028 door een Europees Mars-karretje opgepikt. Deze Sample Fetch Rover neemt ook een lanceerplatform en een manshoge raket mee, waar de samples weer mee terug naar aarde gestuurd kunnen worden.

Het is de vijfde keer dat de NASA een rijdend laboratorium naar Mars stuurt. Eerder reden de Amerikaanse verkenners Sojourner, Spirit, Opportunity en Curiosity rond over Mars.

Correctie (18 februari 2021): in een eerder versie van dit bericht stond dat de NASA-verkenner om 22.56 uur was geland. Dit moest 21.56 uur zijn en is inmiddels aangepast.