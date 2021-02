Met gevorkte tong sprak hij door een gouden microfoon

Radio-icoon en stem van rechts Amerika, Rush Limbaugh, is niet meer. De man die graag voormalig vicepresident Mike Pence citeerde, die de mening is toegedaan dat roken niet dodelijk is, is na een leven lang sigaren roken in zijn landhuis in Palm Beach op 70-jarige leeftijd bezweken aan longkanker.

Limbaugh was een radiogrootheid van een formaat dat we in Europa niet kennen. Hij was de koning van talk radio. Hij heeft het genre, schreef The New York Times, van een noodlijdende business omgevormd tot een rechtse aanvalsmachine. Dagelijks luisterden tussen de 20 en 30 miljoen Amerikanen naar zijn programma's.

In 1988 begon hij, na een marginaal bestaan als Top 40-dj op een lokale zender, met zijn Rush Limbaugh Show. Het format was simpel. Hij besprak met de luisteraars de ‘hot topics’ van het nieuws. Dat deed hij alleen, hij draaide geen muziek en als er niemand belde dan praatte Limbaugh graag zelf de drie uur durende show vol. Dat kon hij als geen ander. Hij was een beroepsouwehoer, een entertainer, een man die de luisteraars gevangen wist te houden met zijn stem.

Aanvankelijk was er slechts één station in Californië dat zijn shows uitzond, dat aantal groeide in de loop der jaren uit tot 600. Al die tijd bediende Limbaugh zich van grievende, denigrerende taal. Joviaal smeet hij zijn beledigingen en verwensingen de ether in. Hij maakte geen onderscheid tussen ernst en humor. Hij beriep zich, als er een storm van protest opstak nadat hij mensen had gekwetst, altijd op de satire. „Hé,” zei hij dan bijvoorbeeld, als het over feministen ging, „die feminazi's kunnen ook nergens tegen. Wist je trouwens dat het feminisme is bedacht om ook onaantrekkelijke vrouwen deel te laten nemen aan onze maatschappij?” En zo ging hij maar door, vijf dagen per week, meer dan tweeëndertig jaar lang.

Hij had het nooit over Michelle Obama, nee, hij sprak van Moochelle Obama, luilak, uitvreter Obama. Barack Obama had überhaupt nooit president mogen worden, hij was in Kenia geboren en zolang hij niet kon bewijzen dat dat niet zo was, was hij een onwettige president.

Zeldzame knieval

Hij heeft slechts één keer zijn excuses aangeboden, in 2012 was dat, aan rechtenstudente Sandra Fluke. Fluke had deelgenomen aan een hoorzitting van het Congres over ObamaCare, Obama's zorgverzekeringssysteem. Ze betoogde dat voorbehoedsmiddelen voor vrouwen gratis ter beschikking moesten worden gesteld. „Je bent een slet, een prostituee,” riep Limbaugh jolig in zijn microfoon. „Als wij moeten betalen voor jouw voorbehoedsmiddelen, zodat jij vaak seks kan hebben, willen wij daar iets voor terug. Dan zet jij daarvan video's online waar wij naar kunnen kijken.”

President Obama en de leiders van beide partijen in het Congres veroordeelden Limbaughs walgelijke uitspraken. Daarop trokken bedrijven hun reclameadvertenties rond de show in en toen, ja, toen verontschuldigde hij zich. „In een poging tot humor,” zei hij, „heb ik een nationale rel veroorzaakt. Ik bied mijn welgemeende excuses aan mevrouw Fluke aan voor mijn beledigende woordkeuze.”

Limbaughs fans betoogden na zijn dood dat degenen die zich door hem gekwetst voelden hem niet goed begrepen. Hij bedoelde het allemaal niet zo slecht. Maar intussen zaaide hij gif, maakte verdacht en spleet de natie. De stations die zijn programma's uitzonden, prezen hem aan als ‘de gevaarlijkste man van Amerika’. Het waren gevaarlijke, valse pogingen tot humor die hij met zijn staccatostem in zijn gouden microfoon blies, tot 2 weken voor zijn dood. Verdriet en opluchting streden na zijn heengaan om voorrang op de sociale media. De berichten varieerden van: Ik ben mijn vader kwijt, de man die altijd naast mij in de auto zat. Tot: Het klimaat warmt hard op vandaag, Satan heeft Limbaugh aan het werk gezet om de vuren flink op te stoken.