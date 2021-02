Makers podcast Reply All stappen op

Reply All, een van de populairste langlopende podcasts van Gimlet Media, lijkt uit elkaar te vallen. Donderdag maakte PJ Vogt, één van de hosts, bekend dat hij een stap terug doet. Producer en verslaggever Sruthi Pinnamaneni stopt per direct.

Een miniserie over discriminatie op de werkvloer is de directe aanleiding. Vogt en Pinnamaneni werkten de afgelopen maanden aan een reeks afleveringen over Bon Appétit, een magazine over eten en koken waar niet-witte medewerkers slechter behandeld werden dan hun witte collega’s en bazen. Pinnamaneni sloot de tweede aflevering vorige week af met wat woorden over soortgelijke problemen binnen Gimlet zelf. Daar zou de leiding beloften aan „mensen van kleur” niet zijn nagekomen. Een groep werknemers verenigde zich daarop in een vakbond om voor hun belangen op te komen. Pinnamaneni gaf toe dat zij die problemen binnen haar eigen bedrijf destijds niet serieus had genomen.

Na de aflevering ging ex-Gimlet-werknemer Eric Eddings nog wat verder. Op Twitter schreef hij dat Vogt en Pinnamaneni zich „actief” en „agressief” verzetten tegen pogingen om de werkvloer en de shows van Gimlet diverser te maken – onder meer door „intimiderende” berichten te sturen en collega’s op te roepen zich tegen de net opgerichte vakbond te keren.

In een verklaring zei Vogt dat hij een stap terug doet om „na te denken en te luisteren”. Pinnamaneni zei op haar beurt dat ze „kwetsend” was geweest en dat ze meer had moeten doen om de „mensen van kleur met minder macht” te steunen.

Podcastnetwerk Gimlet Media, uit Brooklyn, werd in 2014 opgericht en heeft inmiddels zo’n honderd werknemers. Begin 2019 kocht Spotify het bedrijf voor bijna 200 miljoen euro.