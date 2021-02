Lugubere taferelen in Little Nightmares 2

Een jong gezin - man, vrouw, kind - zit aan tafel. Het zijn reuzen, ze torenen meters boven je uit. Angst slaat je om het hart. Je sluipt heel voorzichtig voorbij, tussen de gigantische tafelpoten door. Er gebeurt niks.

Dan kijk je beter, en zie je wat ze zijn: gebroken poppen.

Het horrorsprookje Little Nightmares 2 hangt van dit soort lugubere taferelen aan elkaar. Kindwezen Mono moet aan deze kwaadaardige droom ontsnappen, en zoekt daarbij de steun van het enige andere hulpeloze wezentje dat hij kan vinden.

De dreigende vormgeving doet soms denken aan de duistere kleipoppen van filmregisseur Tim Burton, dan weer aan de aliens van H.L. Giger, totdat je struikelt en in een werk van Escher belandt. De kwaadaardige schooljuf met liniaal en giraffennek? Die komt straks nog in je eigen dromen voorbij.

Mono is te klein voor deze monsterwereld. Hoe open je een deur? Hoe lok je die kwaadaardige volwassenen weg zodat jij voorbij kan glippen? Je maakt fouten totdat je de puzzel begrijpt. Af en toe kun je terugvechten met een hamer, maar zelfs dan voel je je wanhopig. Weerloos. Mono kan nauwelijks tillen, elke klap van de hamer kost kracht en tijd.

Dat is een onhandigheid waar de makers duidelijk voor gekozen hebben. Of dat ook geldt voor de priegelige klungeligheid van de besturing is een tweede. Het tweeënhalfdimensionaal perspectief - de camera is vastgezet op de zijlijn, maar alle objecten in de ruimte zijn drie-dimensionaal - maakt het soms lastig om afstanden te beoordelen. Zeker in het donker. De irritatie steekt de kop op wanneer je tijdens een achtervolging tegen een stoelpoot klapt waarvan je dacht dat die nog centimeters verderop stond.

Maar die grieven zijn te vergeven. Wanneer je je controller eindelijk neerlegt, blijf je achter met een diep onbehagelijk gevoel - alsof je net aan een nachtmerrie ontsnapt bent.

Game Little Nightmares 2 Maker: Tarsier Studios Voor Nintendo Switch, PlayStation 4 / 5, Xbox One / X / S, pc, Stadia. 34.99 euro. ●●●●●