Lek in strafzaak-Taghi kwam niet van advocaat Kasem

De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft geen aanwijzingen gevonden dat advocaat Khalid Kasem vertrouwelijke informatie heeft gelekt aan een handlanger van Ridouan Taghi. Dat stelt de deken in een persbericht dat donderdagmiddag is verstuurd. Kasem stelt tevreden vast dat er volgens de deken „geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen”.

In de zomer noemde het Openbaar Ministerie tijdens een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen Taghi Kasem als de advocaat die vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt. Tijdens diezelfde zitting zijn ook de namen van een aantal andere advocaten genoemd die gelekt zouden hebben. Dagblad AD meldde enkele maanden daarvoor al op basis van anonieme bronnen binnen het opsporingsapparaat dat Kasem zou hebben gelekt.

Wapenvondst in Nieuwegein

Het gaat om informatie over de start van het onderzoek 26Koper waarbij in de zomer van 2015 een grote hoeveelheid wapens werd gevonden in Nieuwegein. Daarbij werd een groep mannen aangehouden die volgens het OM werden aangestuurd door Taghi. Uit ontsleutelde PGP-berichten kan worden afgeleid dat binnen enkele dagen na de aanhouding van deze mannen informatie uit het dossier bij Taghi terecht is gekomen.

Het gaat om informatie die op dat moment vertrouwelijk was verstrekt aan de advocaten van de verdachten. Zij zaten zoals dat heet in beperkingen en mochten vanwege het lopende onderzoek alleen contact hebben met hun advocaat. Die constructie maakt het mogelijk dat advocaten hun cliënt verdedigen terwijl het onderzoek ongestoord doorgaat, maar dat werkt alleen als advocaten de informatie niet delen.

Meerdere onderzoeken

Volgens de Amsterdamse deken blijkt uit het dossier dat die beperkingen indertijd zijn geschonden en dat er door tenminste een advocaat informatie is gelekt. Maar volgens de deken kan niet worden vastgesteld welke advocaat de informatie heeft gelekt. Er lopen voor zover bekend nog twee andere onderzoeken naar advocaten. Wanneer die worden afgerond, is niet bekend.

Kasem reageert in een persbericht opgelucht: „Ik heb zelf om dit onderzoek gevraagd, omdat ik wist dat mij niets te verwijten valt en ik van elke blaam gezuiverd wilde worden. De uitkomst van het dekenonderzoek is derhalve geen verrassing voor mij.”