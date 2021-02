Lege straten ondanks verwarring over avondklok

Het was rustig op straat dinsdagavond, ondanks verwarring over of de avondklok nu wel of niet zou worden gehandhaafd. In grote steden bepaalden voornamelijk politieagenten het straatbeeld. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde dinsdag dat het kabinet de avondklok per direct moest schrappen. Grofweg een halfuur voordat de avondklok zou ingaan, schortte het hof in Den Haag dat besluit op tot het hoger beroep dat vrijdag dient.