‘Ik ben heel erg tegen de dood’

Er ligt sneeuw in Amsterdam-Zuid. Zo is de wereld het mooist, vindt de hoofdpersoon in Schoonheidsdrift, de nieuwe roman van Arie Storm. Alles lijkt helderder verlicht, en toch zijn de contouren ook vager, zachter, toegedekt met een laagje wit.

„Deze vraag heb ik met mijn dochter geoefend en toen zei ik: ‘Dat weet ik niet’, dus dat rollenspel ging niet goed”, zegt Storm met een hikkende lach, en dan komt alsnog het antwoord op de vraag hoe Schoonheidsdrift ontstaan is: „Ik wilde een vrolijk boek schrijven voor de mensen. Corona was er, en mijn vorige boeken waren al een beetje vrolijk, maar daar zat ook nog iets sombers in.”

We zitten, vanwege corona, in de kou op een bankje op het plein voor zijn huis. „Eigenlijk begon ik met twee boeken tegelijk, met wat nu de twee delen zijn: het ‘droevige’ verhaal over een overleden vriendin, en een komedie. Ik schreef langs twee trajecten, honderd woorden hier en dan weer honderd woorden daar.”

Hij schenkt koffie uit een thermoskan in bekertjes, legt er een plastic zakje madeleines van de bakker naast. „Ik kon er altijd nog twee boeken van maken, maar het bleek wel achter elkaar te passen. De hoofdpersoon is treurig, begrijpelijk, er is een geliefd iemand overleden – en dan zoek je de vlucht in iets vrolijks. En die komedie is ook niet helemáál lachen, in die vrolijkheid komt gaandeweg iets tragisch.”

Hij stoot het koffiebekertje om, oeps, nou ja, niet over kleren of madeleines, hij vult het bekertje weer. „Trouwens: Vestdijk heeft ooit gezegd dat je niet over schrijvers kunt schrijven, want dan moet je ook een voorbeeld geven van wat ze schrijven en dat lukt natuurlijk nooit. Ik dacht: wacht maar, Vestdijk, ik geef gewoon zijn hele boek.”

Hij praat weer met een hikkende lach. „Dus ik wilde een grappig, verstrooiend boek schrijven. Maar het moet ook literatuur zijn, dus…”

Arie Storm (1963): gewezen criticus, vertaler en schrijver van twaalf romans, die steeds gaan over een Arie Storm-achtige hoofdpersoon, die zoekend en zich van alles herinnerend door de grenzen van tijd en werkelijkheid heen breekt, iets waarin Storm elk boek eigengereider en gedurfder wordt. Overschreed hij tien jaar geleden nog grensjes door personages op te voeren waarin mensen uit de literaire wereld zich herkenden, in Een diadeem van dauw (2017) werd dat spel van grensvervaging existentieel: de fictie leek voor de hoofdpersoon werkelijker dan de werkelijkheid. In List en leed (2019) kwamen romanpersonages tot leven, letterlijk: Storms alter ego August Voois stapte het leven van Arie Storm binnen.

Vrolijk literair spel, met een ernstige inzet. In Schoonheidsdrift laat Storm het realisme nog meer vieren. De hoofdpersoon gaat in Londen op bezoek bij dichter John Keats (1795-1821) én de roman verandert halverwege in het boek dat de schrijver schrijft, een komedie die zich afspeelt op Terschelling, variërend op de plot van Joy in the Morning van P.G. Wodehouse (1881-1975).

Wat trok je aan in Wodehouse’ werk?

„Ik knap er altijd van op, als ik depressief… – nou, niet overdrijven, als ik somber ben. Hij maakt zijn zinnen op een grappige manier, de situaties zijn kolderiek en er zit een opgewektheid in, ook bij tegenslagen. Zijn boeken hebben een heel eigen, niet-realistische wereld.”

Het moet ook literatuur zijn, zei je net. Is Wodehouse ook literair?

„Ah, dat vind ik wel een belangrijke vraag, ja. Een belangrijk criterium is dan dat hij vernieuwend is, in zijn taalgebruik, zijn beeldspraak. Wodehouse geeft een eigen draai aan het komische genre. Je voelt: hij is zich bewust van wat hij doet, er zit reflectie in, waardoor er spanning in zit: meent hij het? Is hij serieus of ironisch?”

Je hoofdpersoon noemt hem ‘een humoristische schrijver die vluchtte in zijn werk, als het leven hem boven het hoofd dreigde te groeien’.

„Ja, er zat ook leed onder bij hem. Wist je dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog gevraagd werd om radiopraatjes op te nemen voor de Duitsers? In die praatjes zelf zit geen onvertogen woord, maar ja, in Berlijn, in oorlogstijd… Het veroorzaakte een enorme rel, hij heeft nooit meer in Engeland gewoond. Maar in zijn boeken zit nauwelijks politiek.”

En Keats, wat trok je in hem?

„Hij grijpt me aan. Toen ik met mijn vrouw en dochter in het Keats-huis in Londen was geweest, was ik van slag. Dood op zijn vijfentwintigste, zó’n talent. Niet dat mensen zonder talent op hun vijfentwintigste wel mogen sterven, maar toch: omdat hij dat talent had, denk je dat je iemand kent. Je ziet aan goede schrijvers en dichters, maar ook bij goede kappers trouwens, dat ze lol hebben in wat ze doen, in het leven. Dat is iets moois, en ik vind het heel naar als dat verdwijnt, door ziekte of dood. Keats wist dat hij waarschijnlijk niet lang zou leven, maar…”

Toch had hij die drift om te zoeken naar schoonheid?

„Ja. En hij was een romanticus, dus hij vond een rozenblaadje niet alleen mooi, maar wérd het rozenblaadje ook echt. Dat klinkt een beetje zweverig, maar dat is wat je als schrijver ook doet: je verdwijnt in wat je maakt. En je leeft erin voort.”



De dood werd toch weer het onderwerp.

„Ja, ook door die overleden vriendin, een jonge vrouw. Haar dood vond ik onverteerbaar en in mijn werk probeerde ik daar een weg voor te vinden. Als je schrijft wil je het ook hebben over de ernstige zaken. En ik ben echt heel erg tegen de dood, gewoon tégen. Dat is een beetje kinderachtig, dat weet ik, je wordt verondersteld op een bepaalde leeftijd te zeggen: het hoort erbij. Maar ook mensen die ik verschrikkelijk vind, moeten van mij toch niet dood.”

Met Wodehouse en Keats lijk je in de literatuur te willen vluchten, uit de harde werkelijkheid. Hoe werkt dat?

„In Schoonheidsdrift moesten constant twee tijden door elkaar lopen. Als je ouder wordt is het mooie dat dat in je hoofd al gebeurt: terwijl ik met jou praat, kan ik me tegelijk herinneren dat ik in de jaren tachtig met iemand praatte. Daardoor is het verleden onderdeel van deze tijd, al is het maar via mij. Dat is troostend en verrijkend, en kan prachtige literatuur opleveren – Prousts madeleine is er natuurlijk het oerbeeld van.

„Dat principe moest dan ook in bijna elke alinea terugkeren. Dus de eenentwintigste en negentiende eeuw moesten door elkaar lopen, in die ontmoeting met Keats, maar ook op Terschelling bestond er een soort jarenvijftig-vakantievreugde met hedendaagse opmerkingen tussendoor, dat de mensen er wel heel wit en bejaard zijn – ik wil ook mijn eigen tijd meenemen. Een antiquair in Londen gaf ik de naam van een klasgenoot van vroeger. Ook omdat die concreetheid me hielp bij het schrijven.”

Is dat het, een praktisch hulpmiddel?

„Ja, en een uitwerking van een idee. Ik dacht: als je twee tijden door elkaar heen kunt laten lopen, heb je toch bijna de dood overwonnen.”

Tegelijkertijd kún je de dood niet overwinnen. Hoe voorkom je dat zoiets flauw of kitscherig wordt?

„Tja… Als ik zeg: ‘Ze ging dood’, heb ik al de neiging om dat ironisch te zeggen, om het op afstand te plaatsen. Ik heb in het boek ook een scène waarin Keats vertelt hoe hij gestorven is, hoe het bloed in zijn longen omhoog kwam, echt gruwelijk. Toen ik daarover las vond ik dat zó erg. De ironie zit er dan in dat hij dat zelf vertelt, wat natuurlijk niet kan. Dat laat ik mijn personages dan ook zeggen. Terwijl: dat hoor je als schrijver niet te doen, je hoort de lezer in de droom te laten geloven, dat hij Keats echt tegenkomt.”

Waarom benadruk jij het onmogelijke?

„Het is een manier om de lezer op zijn intelligentie aan te spreken. Je had vroeger de serie Catweazle, waar een tovenaar uit de Middeleeuwen in het nu terechtkwam. De grap was dat iedereen de hele tijd zei: ‘De Middeleeuwen, maar dat kan toch niet?’ Ja, maar daar stáát-ie.”

(We zitten inmiddels binnen aan tafel. Het werd buiten toch wel erg koud, al lag er nog geen sneeuw – die kwam pas een weekend later. Maar de sneeuw kwam goed uit voor het verhaal, zoals verderop zal blijken. Verder bevat dit artikel geen flagrante leugens. Storm moest wel vaker lachen dan wordt weergegeven.)

Er zit altijd literatuurbeschouwing in je romans, meta-opmerkingen over de magie van iets verzonnens dat toch werkelijk kan voelen.

„Toen ik Nederlands studeerde leerden we om de auteur te scheiden van het werk. Dat was een vruchtbare aanpak, maar toen ik als kind The Catcher in the Rye las was Holden Caulfield voor mij méér dan een personage. In dat boek zit ook die beroemde zin dat je een boek écht goed vindt als je de behoefte hebt om de schrijver op te bellen. Ik pleit niet voor geheel naïef lezen, maar die kant moet je toch niet kwijtraken. In een gekunsteld verhaal moet je echte emotie en echte mensen weten te creëren. Anders zit je er niet echt in.”

Jij zit er heel erg in: je legt soms gewoon uit hoe de literaire truc werkt. Haalt zoiets je lezer niet uit het verhaal?

„Juist niet, vind ik. Er is, als je een volwassen lezer bent, geen moment waarop je echt vergeet dat je een verhaal zit te lezen. Dat is juist het probleem, dat je nooit écht in een boek kunt leven. Maar tussen al dat spel en die grapjes zitten beelden die heel erg authentiek zijn, om dat woord maar te gebruiken, waarin mijn angsten en verlangens zitten. Zoals die sterfmonoloog van Keats, die passage over de sneeuw.”

Je wilt verdwijnen als schrijver, maar je schrijft uiteindelijk weer over jezelf. Elke goede roman is uiteindelijk een memoir, schrijf je ergens. Want daar zit dus de authenticiteit.

„Ja. Misschien kun je dit als mijn woorden opschrijven?”

Eh, ik kijk wel even. Maar: hélpt dat jou dan ook? De dood is een terugkerend onderwerp in je romans, kom je daar verder mee?

„Mja, schrijven troost niet en het doet dat toch wel. Het is als dat beeld van die sneeuw: dat doet een boek eigenlijk, het maakt de dood van die vriendin helderder, en dus verdrietiger, maar op een bepaalde manier verzacht het ook, als een sneeuwlaagje.” Lachend: „Nou, het wordt bijna dichterlijk.”

Arie Storm (1963) studeerde Nederlands en was jarenlang gevreesd criticus voor Het Parool, waar hij tot 2018 over literatuur schreef. Hij debuteerde in 1994 met de roman Hémans duik en publiceerde sindsdien nog elf romans, waaronder List en leed (2019), dat vijf ballen kreeg in NRC. Storm is ook literair vertaler, van het werk van onder meer James Wood en John Banville.