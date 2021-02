Hoeveel slots moet Air France-KLM inleveren in ruil voor overheidssteun?

„We hebben weliswaar een recordverlies geleden, maar... we hebben ook goed nieuws.”

Dolgraag hadden de directeuren van Air France-KLM met de Nederlandse en de Franse ministers van Financiën deze week iets positiefs over de luchtvaart besproken. En niet alleen de negatieve resultaten van het coronajaar 2020.

De persconferenties om een nieuw steunpakket voor de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep aan te kondigen, stonden al gepland. Maar onenigheid over de voorwaarden die de Europese Commissie koppelt aan de nieuwe steunmaatregelen, leidde deze week tot uitstel.

Uitstel, maar geen afstel, aldus financieel-directeur Frédéric Gagey donderdag. „Het is een kwestie van dagen of weken, niet van kwartalen.” En dan wordt duidelijk wat Air France en KLM moeten opgeven voor steun uit Parijs en Den Haag.

Vier vragen over nieuwe steunmaatregelen voor Air France-KLM.

1 KLM en Air France kregen toch al overheidssteun?

Ja. Het Nederlandse kabinet steunt KLM met 3,4 miljard euro; de luchtvaartmaatschappij is volgens de overheid „belangrijk voor de Nederlandse economie”. Het pakket bestaat uit leningen, waarvan 1 miljard direct van de overheid en 2,4 miljard van banken. Het Rijk staat voor 90 procent garant voor de lening van banken. KLM moet de leningen binnen 5,5 jaar aflossen.

Verder profiteren KLM en zijn dochterbedrijven van de NOW-regeling. In de eerste drie ronden kreeg men circa 1 miljard euro loonsteun. De Franse regering steunt Air France, via de holding, voor 7 miljard euro aan garanties en leningen. En ook in Frankrijk is ‘werknemerssteun’ (arbeidstijdsverkorting) verleend maar die regeling is een stuk minder genereus dan de NOW, zei financieel-directeur Gagey donderdag.

2 Waarom moet de Commissie iets vinden van nieuwe steun?

De beide ministeries van Financiën laten niets los over de invulling van die steun. Maar Nederland en Frankrijk zouden de leningen aan hun nationale maatschappijen willen omzetten in eigen vermogen (debt for equity). Net als in Duitsland en Zweden met steun aan Lufthansa en SAS. Als zulke steun meer dan 250 miljoen euro is, moet de Commissie bekijken of hier geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Die kan de vrije interne markt vertroebelen. Budgetmaatschappij Ryanair vindt dat al langer en spande zestien zaken aan bij de Europese rechter.

De Commissie stelt wel eisen aan de partijen die steun ontvangen. Uniforme eisen, die overeind blijven in de rechtszaal. Europees Commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) heeft één zogenoemde ‘remedy’: het beperken van het aantal slots. Dat zijn tijdsperioden om te starten en te landen op luchthavens. Zo moest Lufthansa 24 slots op Frankfurt inleveren en 24 op München.

3 Dus: wil Air France-KLM steun, dan moet men slots inleveren?

Zo simpel is het niet, zegt de groep. Het ene slot is het andere niet. Op Frankfurt en München is nog plek; daar zijn nog niet alle slots vergeven.

Schiphol en de Parijse luchthaven Orly zijn echter vol wat betreft slots. Charles de Gaulle niet, maar de grootste Parijse luchthaven is minder aantrekkelijk voor vakantieverkeer. Schiphol telt 500.000 slots (vliegbewegingen) en daar komen er vrijwel zeker geen bij. KLM heeft pakweg 60 procent van de slots. Levert de maatschappij er nu een paar in, als remedy voor de steun, dan krijgt men die nooit meer terug. Zo kost de tijdelijke steun, aldus Air France-KLM, omzet op de langere termijn.

Minister Hoekstra zei donderdag dat het kabinet steeds heeft gezegd dat het opnieuw zal bezien wat nodig is om KLM door de crisis te loodsen. „Zodat het bedrijf zijn belangrijke rol voor het publieke belang kan blijven vervullen. We trekken hierin nauw samen op met de Franse staat, Air France-KLM en KLM.”

4 Zijn er nog andere remedies denkbaar?

De Commissie zou strengere eisen kunnen stellen aan de verduurzaming van de maatschappijen die steun krijgen. Ook kan je financiële steun verbinden aan betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Budgetmaatschappijen als Ryanair blinken daar niet in uit, stelt de Franse transportminister Jean-Baptiste Djebbari, tegenstander van het inleveren van te veel slots door Air France.

Maar juist wat betreft arbeidsvoorwaarden ligt KLM onder vuur. De FNV stelde donderdag – tot chagrijn van KLM-baas Elbers – in een kritisch persbericht dat KLM de crisis „misbruikt” om het aantal vaste banen te verminderen en meer flexwerkers binnen te halen.