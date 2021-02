Het gevecht van een monobobber tegen internationale uitsluiting en een burn-out

Ze staat er bij de start helemaal alleen voor. Als ze zich heeft opgepept, duwt ze met een krachtige sprint de 2,80 meter lange slee van 170 kilo op snelheid. Na dertig, veertig meter stapt ze gecontroleerd over het loopplankje dat achterin is gemonteerd, springt in gebogen houding over het zitje en neemt plaats. Met haar voeten zoekt ze naar de steuntjes op de vloer om zich schrap te kunnen zetten. Met haar handen pakt ze de stuurtouwen, links en rechts van haar knieën. Ze probeert met minimale bewegingen de ideale lijn te vinden in de bochten, de ijzers moeten bij een snelheid van 120 kilometer per uur zo min mogelijk over het ijs schrapen. Ze is piloot en remmer ineen, maar pas na de finish grijpt ze tussen haar benen door naar de hendel om de slee tot stilstand te laten komen.

Karlien Sleper (28) is monobobber. Ze verwacht er volgend jaar in Beijing bij te zijn als het onderdeel, alleen voor vrouwen, voor het eerst op het olympische programma staat. Maar afgelopen jaar leken de Winterspelen voor haar ver weg toen de internationale bobsleefederatie ineens de spelregels veranderde. Even speelde ze met de gedachte om te stoppen met haar sport, maar met hulp van NOC-NSF en een dosis antidepressiva overwon Sleper haar mentale dip. Dit weekend eindigt haar seizoen in Königssee, waar ze meedoet aan een Europa Cup-wedstrijd.

Zondag werd de Amerikaanse Kaillie Humphries de eerste wereldkampioen in de monobob. Jij was er niet bij in Altenberg. Waarom niet?

„Alleen met een ranking in de tweemansbob mocht je dit seizoen meedoen aan de World Cups en het WK. Zo’n ranking heb ik niet, omdat ik de afgelopen jaren alleen maar monobob heb gedaan. We hebben nog aangekaart bij de internationale bond [IBSF] dat het niet eerlijk is om de monobobspecialisten uit te sluiten. Zonder succes.”

Wanneer hoorde je dit nieuws?

„De IBSF bracht pas begin november de regels voor dit seizoen naar buiten. Voor volgend seizoen is er een lijst met landen die een plek krijgen op de World Cup mits ze hebben voldaan aan de 5-3-2-regel: vijf wedstrijden op drie verschillende banen in de afgelopen twee jaar. Vorig jaar heb ik zes wedstrijden gedaan op vier banen, dus die plek is zeker voor mij.”

Het was niet de eerste regelverandering van de IBSF.

„In april kregen we te horen dat we zelf een slee moesten aanschaffen. Sinds de invoering van de monobob [in 2018] werden alle sleeën door de internationale federatie aangeboden, inclusief onderhoud. Ik hoefde alleen maar naar de baan te komen. Het was daardoor voor mij heel goedkoop om in de sport te stappen.”

Wat kost een monobob?

„Ruim 20.000 euro. Ik kan wel stoppen, dacht ik ook. Maar in juni kreeg ik te horen dat ik was toegevoegd aan de lijst van sporters met een A-status, inclusief een projectondersteuning. De slee kon worden betaald. Dat nieuws van NOC-NSF was echt fijn. Ik had twee maanden in onzekerheid gezeten. Mijn werk [ze is psychomotorisch therapeut] was door de coronacrisis weggevallen, ik leefde van mijn spaargeld.”

Na een zomer trainen dacht Sleper klaar te zijn voor de start van het seizoen. Tot ze in november dus te horen kreeg dat ze was uitgesloten van de belangrijkste wedstrijden. Neerslachtig reisde ze af naar Winterberg, waar ze zou gaan trainen op de baan. Ze vroeg zich continu af: waarom wordt sporten op het hoogste niveau mij afgenomen? Er hoefde maar iets te gebeuren of ze barstte in tranen uit. Toen werd ze naar huis gestuurd. „Ik vond het zo fijn, dat ik een keer niet zelf hoefde te beslissen wat goed was voor mij. Dat een coach zei: eerst even rustig worden.”

Op Facebook had je het over medicatie waarmee je was begonnen.

„De huisarts schreef anti-depressiva voor. Omdat ik al bij een sportpsycholoog liep, vond hij het de enige oplossing om deze periode door te komen. Ik had door alle onzekerheid maandenlang slecht geslapen, had een burn-out. Na twee weken ben ik weer voorzichtig begonnen met trainen.”

Dat is snel.

„Toen mij werd verteld dat ik de eerste helft van het seizoen helemaal niet zou sleeën, kwam mijn topsportmentaliteit om de hoek kijken. In overleg met de psycholoog en huisarts besloot ik om juist te blijven trainen. En de mogelijkheden te pakken die ik als spurbob kreeg.”

Spurbob, op z’n Duits?

„Ik ben bij een aantal World Cup-wedstrijden spurbob geweest. Dat betekent dat je als eerste naar beneden gaat om te checken of de baan en het weer oké zijn. Dat heeft onze hoofdcoach [de Brit Tom De La Hunty] geregeld. Hij loopt al lang mee en kent iedereen. Aan de racedirector van de IBSF vertelde hij dat het mentaal niet zo goed met me ging en hij vroeg of ik spurbob mocht zijn. Bij drie van de vier World Cups kon dat. Ik heb daardoor dit seizoen veel meer afdalingen kunnen maken dan normaal. In Igls ging ik in twee weken bijvoorbeeld 31 keer naar beneden, in plaats van zes keer. Vooral wat betreft stuurervaring heb ik veel winst geboekt. En ik heb veel kunnen testen met materiaal.”

Zit je nog aan de medicatie?

„Ik heb het negatieve gevoel kunnen omzetten in positiviteit. Als het seizoen klaar is, ga ik afbouwen om er helemaal vanaf te komen.”

En dan op naar Beijing.

„De Spelen zijn mijn grote droom. NOC-NSF heeft zijn eisen nog niet bekendgemaakt. Maar als ik aan de internationale eis moet voldoen, dan ben ik er bij.”