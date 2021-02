Geldstortautomaten eind maart weer open

Banken heropenen eind maart weer honderden geldstortautomaten die eerder dicht waren vanwege plofkraken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt donderdag een remedie te hebben gevonden waarmee de automaten beter weerbaar zijn tegen plofkrakers. Welke methode dat precies is, maakt de NVB niet bekend. Er is in elk geval geen sprake van fysieke bewaking.

Op 31 maart kunnen ondernemers weer geld storten in de 250 zogeheten sealbagautomaten. Wekelijks komen er tien tot vijftien automaten bij waar ze terecht kunnen. Wie geld wil storten bij een van de automaten, moet dat voortaan vooraf melden. Op die manier zou het systeem veiliger zijn en beter bestendig tegen plofkrakers.

De sealbagautomaten worden vooral door ondernemers gebruikt voor het storten van contant geld. Doordat de banken eerder dit jaar besloten om de automaten te vergrendelen, hadden winkeliers minder mogelijkheden om hun geld te storten. In januari besloten de banken daarom tijdelijk veertig automaten te heropenen op strikte openingstijden en onder strenge bewaking. Volgens de NVB zijn bewakers straks niet meer nodig.